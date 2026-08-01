Clínica veterinaria abre sus puertas a supervivientes del terremoto de Japón y a sus mascotas

Luego de que un potente terremoto sacudió el sur de Japón esta semana, haciendo temblar las casas y dejando sin agua ni electricidad a los habitantes, Tomoko Takaoka cogió a sus queridos y peludos perritos y se fue en busca de un lugar seguro donde refugiarse.

Al no poder ponerse en contacto con sus padres, Takaoka, una trabajadora de fábrica de 31 años, acudió a un centro de evacuación cercano, solo para descubrir que su chihuahua, "Ku", y su cruce de chihuahua y caniche, "Sheri", no eran bienvenidos.

Ante la disyuntiva de refugiarse sin ellos o permanecer juntos, optó por lo segundo, pasando la primera noche sofocante apiñada en su coche con su familia canina.

Finalmente, unas publicaciones en las redes sociales la llevaron al Hospital Veterinario Ryunosuke, en el centro de Kumamoto, que había convertido las aulas de su escuela de formación de auxiliares veterinarios en alojamientos temporales para los evacuados, con habitaciones separadas para los propietarios de gatos y de perros.

"Durante las catástrofes, es natural que los perros y los gatos permanezcan junto a sus familias. Pero las personas que no tienen mascotas no siempre quieren estar con ellas", explicó el director del hospital, Ryunosuke Tokuda.

"Les preocupan las pulgas, los olores, las alergias y el ruido. A menudo se tiene una visión negativa de las mascotas, por lo que muchos refugios de evacuación no permiten que las personas y las mascotas permanezcan juntas", añadió.

La iniciativa nació tras las lecciones del terremoto de Kumamoto de 2016. REUTERS

El hospital aprendió esa lección por las malas tras el devastador terremoto de Kumamoto de 2016. Desde entonces, se ha propuesto abrir sus puertas a los evacuados con mascotas cada vez que se produce una catástrofe.

Sus puertas se volvieron a abrir inmediatamente tras el terremoto del martes, que cobró la vida de al menos 36 personas y dejó a miles sin electricidad ni agua corriente, aunque los servicios se están restableciendo poco a poco.

Con Ku y Sheri en brazos dentro de una tienda de campaña instalada en el hospital, Takaoka era una de las 26 personas evacuadas y sus mascotas que se refugiaban allí cuando Reuters visitó el lugar a principios de esta semana.

Sus perros se emocionan de vez en cuando cuando se encuentran con nuevos "amigos" en la sala para perros del refugio, explicó Takaoka, pero ella hace todo lo posible por tranquilizarlos. Espera poder volver pronto a casa, pero, por encima de todo, simplemente está feliz de que estén juntos.

"Para mí son como mi familia. Me gustaría quedarme con ellos todo el tiempo que sea posible", afirmó.