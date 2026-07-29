Reserva Federal deja intactas las tasas de interés en Estados Unidos; el dólar cae

La Reserva Federal (Fed) decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia en un rango de entre 3.50 por ciento y 3.75 por ciento, una determinación ampliamente esperada por los mercados, pero que volvió a colocar el foco sobre la estrategia del presidente del banco central estadounidense, Kevin Warsh, para llevar la inflación de regreso al objetivo del 2 por ciento.

Aunque la decisión fue respaldada por la mayoría de los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), tres de sus 12 miembros votaron en contra al considerar que era necesario aplicar un incremento de un cuarto de punto porcentual. La división interna evidenció un debate cada vez más intenso sobre el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos.

Tras el anuncio, los mercados reaccionaron con movimientos moderados. Las acciones estadunidenses redujeron sus pérdidas, los rendimientos de los bonos del Tesoro recortaron parte de sus ganancias y el dólar registró una depreciación frente a varias de las principales divisas.

Persiste la presión por controlar la inflación

En el comunicado difundido al término de su reunión de dos días, la Reserva Federal reiteró que la inflación continúa por encima de su meta.

"La inflación sigue siendo alta en relación con el objetivo del 2 por ciento del Comité (FOMC)", señaló el banco central, que mantuvo sin cambios su evaluación sobre el desempeño de la economía respecto al comunicado emitido en junio.

La Fed también sostuvo que la actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo sólido y destacó que el mercado laboral permanece estable, con una creación de empleo suficiente para acompañar el crecimiento de la población activa y una tasa de desempleo que apenas ha mostrado variaciones.

Kevin Warsh, quien asumió la presidencia de la institución en mayo, reiteró que el banco central mantendrá una postura firme frente a la inflación.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal:

Hemos iniciado un nuevo capítulo y entendemos que los más de cinco años de inflación por sobre del objetivo no pueden solucionarse en nueve semanas, ni con un solo mes de modestas bajas de precios. Esta Fed no vacilará".

Aunque evitó anticipar futuras decisiones sobre las tasas de interés, Warsh aseguró que el comité actuará cuando lo considere necesario.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal:

"Quiero subrayar, por supuesto, que las decisiones de este comité revisten una gran importancia y que, cuando sea necesario y apropiado, no dudaremos en actuar".

Durante la conferencia posterior al anuncio, también restó importancia a los tres votos disidentes.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal:

"Pedí una buena discusión familiar y la tuve. Ese es el propósito. Esa es la característica del diseño".

Crece debate más intenso sobre futuras alzas

La decisión de mantener la tasa en el mismo rango vigente desde diciembre refleja la confianza de la Fed en que los actuales costos del financiamiento continúan ejerciendo suficiente presión sobre la economía para contener la inflación que no desaparecerá por sí sola.

Sin embargo, el elevado número de votos a favor de endurecer la política monetaria fue interpretado por varios analistas como una señal de que el banco central podría inclinarse hacia nuevas alzas en los próximos meses.

Omair Sharif, fundador de la firma Inflation Insights, estimó que, salvo un deterioro importante del mercado laboral o una desaceleración mucho más marcada de la inflación, la Reserva Federal podría incrementar las tasas en septiembre.

Por su parte, Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, consideró que el aumento de los votos disidentes refleja una postura cada vez más agresiva dentro del comité, aunque sostuvo que mantener las tasas sin cambios durante el resto del año sigue siendo la mejor alternativa.

La especialista argumentó que elevar aún más el costo del dinero no resolvería factores externos que siguen impulsando los precios, como la crisis de suministro energético en Oriente Medio o el aumento de la inversión en infraestructura relacionada con la inteligencia artificial.

Mientras tanto, el mercado cambiario reaccionó de inmediato. El índice dólar retrocedió 0.3 por ciento frente a una cesta de seis monedas, mientras que el euro y la libra esterlina registraron avances.

El dólar también perdió terreno frente al yen japonés, aunque permaneció cerca de sus niveles más altos en cuatro décadas, en un contexto marcado por nuevas tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la expectativa de los inversionistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.