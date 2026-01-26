¡Todo mal! Sujeto intentó quemar local para extorsionar y terminó envuelto en llamas | VIDEO

Un frustrado ataque a un local terminó mal para un presunto delincuente, quien pretendía amedrentar a los dueños del establecimiento prendiendo fuego al mismo, sin saber lo que el destino le tendría deparado.

El hecho quedó grabado en video por cámaras de seguridad, cuyo material fue difundido en redes sociales, donde rápidamente se hizo viral el acontecimiento desatando todo tipo de comentarios sobre lo sucedido.

¿En qué parte de México fue?

Aunque el caso puede sonar que ocurrió en México no fue así, pues esta situación se presentó en Cusco, Perú, donde por medio del material de video se puede ver como un delincuente intentó incendiar un local comercial dedicado a la venta de motocicletas, pero terminó prendiéndose fuego a sí mismo y a la unidad que conducía mientras escapaba del lugar.

Sobre el día y la hora en que se dio el incidente, se sabe que éste se presentó alrededor de las 03:30 horas del pasado viernes, cuando el hombre desconocido llegó a bordo de una motocicleta hasta una tienda ubicada en la calle Huayna Cápac 146.

Así fue el accidente

Según las primeras investigaciones, el individuo roció con gasolina la puerta del establecimiento, rompió los vidrios y posteriormente lanzó un cerillo para iniciar el incendio.

Las imágenes captadas, muestran el momento en que las llamas le alcanzan los brazos y las piernas del delincuente, aparentemente porque su ropa y la motocicleta estaban impregnadas de combustible.

Durante varios segundos, el sujeto entra en desesperación e intenta apagar el fuego de su cuerpo, pero al no lograrlo enciende su motocicleta y huye del lugar envuelto parcialmente en llamas.

Producto del atentado, dos personas que se encontraban dentro del local resultaron heridas. Se trata de una mujer que sufrió quemaduras en las piernas y un menor de aproximadamente tres años, quienes fueron auxiliados.

Por su parte la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar al responsable y esclarecer el móvil del ataque. El jefe de la División Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, no descartó que se trate de un nuevo caso de extorsión.

Un sujeto a las tres de la madrugada ha atentado en este establecimiento de motocicletas utilizando combustible. Estamos indagando si los afectados han recibido amenazas por temas de extorsión o tienen algún problema, de momento refieren que no hay nada al respecto. Seguiremos investigando", precisó.

