Capturan al buscado narcotraficante Sebastián Marset en Bolivia y lo expulsan a EU

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los fugitivos más buscados del Cono Sur, fue capturado durante un operativo policial en Bolivia y expulsado de inmediato a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero, informaron autoridades.

La detención se realizó durante la madrugada en Santa Cruz de la Sierra, donde cientos de policías participaron en el dispositivo.

DEA recibió al narco uruguayo en el aeropuerto

Tras su captura, agentes bolivianos trasladaron a Marset al aeropuerto de Santa Cruz, donde fue entregado a personal de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.

Imágenes difundidas por medios estatales mostraron al detenido con cadenas en manos y pies mientras era subido a un avión con matrícula estadounidense.

Según el ministro de Gobierno boliviano, la expulsión respondió a una orden judicial emitida en Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que el uruguayo no ofreció resistencia y mantuvo silencio durante todo el procedimiento.

Estaba prófugo desde 2023 y tenía recompensa millonaria

Marset, de 34 años, se encontraba prófugo desde julio de 2023, cuando logró escapar de un megaoperativo policial en Bolivia un día antes de su captura.

Investigadores sospechaban que se movía entre Paraguay, Brasil y Venezuela, mientras coordinaba operaciones de tráfico internacional de drogas.

El gobierno estadounidense había ofrecido hasta dos millones de dólares de recompensa por información que permitiera su arresto o condena.

Red internacional habría enviado toneladas de cocaína a Europa

De acuerdo con investigaciones federales en Estados Unidos, Marset lideró una organización que movilizó al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, parte de ellas incautadas en el puerto de Amberes, en Bélgica.

Además, es señalado como presunto autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en 2022 durante su luna de miel en una isla del Caribe colombiano.

El crimen conmocionó a la región y reforzó la presión internacional para capturar al narcotraficante.

Operativo deja más detenidos y abre nuevas pesquisas

Durante la intervención en Santa Cruz también fueron arrestadas cuatro personas, entre ellas una mujer con el mismo apellido del detenido.

La policía boliviana indicó que las investigaciones continuarán ante indicios de que funcionarios y civiles habrían colaborado con la red criminal.

Autoridades no descartaron nuevas detenciones en los próximos días.

De futbolista a capo del narcotráfico regional

Antes de convertirse en objetivo prioritario de agencias internacionales, Marset tuvo una breve carrera como futbolista profesional en Paraguay y posteriormente incursionó en negocios como promoción de espectáculos, producción musical e inversiones inmobiliarias.

También cumplió una condena por narcotráfico en Uruguay entre 2013 y 2018.

En Bolivia deja varios procesos judiciales pendientes, relacionados con tráfico de drogas, lavado de activos y otros delitos.

Captura impacta lucha contra crimen organizado en el Cono Sur

La detención del uruguayo es considerada un golpe relevante contra las estructuras del crimen organizado transnacional en Sudamérica.

En los últimos años, agencias regionales e internacionales habían intensificado la cooperación para ubicar al fugitivo, cuya red operaba en múltiples países.

Su traslado a Estados Unidos abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que ha tenido ramificaciones en toda la región.

«pev»