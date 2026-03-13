Guerra en Irán: consecuencias para América Latina

Aunque la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se desarrolla a miles de kilómetros de distancia, sus efectos comienzan a sentirse en distintos puntos del planeta.

Las guerras en Medio Oriente suelen tener repercusiones globales debido a su impacto en los mercados energéticos, las rutas comerciales y la estabilidad financiera internacional. En ese contexto, analistas advierten que América Latina no está completamente aislada de las consecuencias económicas y geopolíticas de una escalada militar en la región.

América Latina, por su dependencia del comercio global, los mercados energéticos y el sistema financiero internacional, podría experimentar impactos económicos y geopolíticos derivados de la escalada militar.

América Latina ante la guerra contra Irán

Aunque el conflicto es reciente, algunos efectos indirectos ya comienzan a reflejarse en los mercados internacionales y podrían afectar a economías latinoamericanas. Uno de los primeros impactos se relaciona con el precio del petróleo.

Irán se ubica cerca del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de crudo en el mundo. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, cerca del 20 por ciento del petróleo mundial pasa por ese estrecho. Cualquier tensión militar en esa zona suele provocar aumentos en los precios del petróleo.

Para algunos países latinoamericanos productores de petróleo, como México, Brasil o Venezuela, un aumento en el precio del crudo podría significar mayores ingresos por exportaciones. Sin embargo, para economías más dependientes de la importación de combustibles, el efecto podría traducirse en mayores costos energéticos y presión inflacionaria.

Otro impacto se observa en los mercados financieros. Históricamente, los conflictos en Medio Oriente generan volatilidad global, lo que afecta a monedas y bolsas de valores en economías emergentes.

El Fondo Monetario Internacional ha señalado en diversos análisis que las crisis geopolíticas suelen provocar salidas de capital de mercados emergentes hacia activos considerados más seguros.

Además, la incertidumbre global también puede influir en el comercio internacional. Muchos países latinoamericanos dependen de exportaciones de materias primas, y cualquier desaceleración económica global derivada del conflicto podría afectar la demanda internacional.

Si la guerra se extiende: desestabilización

Si la guerra se intensificara o se prolongara durante varios meses, los impactos para América Latina podrían ser más profundos. Uno de los escenarios más analizados por expertos es un aumento prolongado en los precios de la energía.

El Banco Mundial ha advertido en reportes recientes que las crisis en Medio Oriente suelen provocar ciclos de encarecimiento energético que afectan especialmente a economías en desarrollo. Esto puede generar presiones inflacionarias, aumento en los costos de transporte y encarecimiento de productos básicos.

Otra posible consecuencia sería la reconfiguración de alianzas geopolíticas. Países latinoamericanos mantienen relaciones diplomáticas y comerciales tanto con Estados Unidos como con potencias como China o Rusia. Si el conflicto se ampliara, algunos gobiernos podrían enfrentar presiones diplomáticas para posicionarse en determinados bloques internacionales.

También podría haber impactos en el comercio marítimo global. Si el conflicto afectara rutas estratégicas o generara tensiones en el transporte internacional, los costos logísticos podrían aumentar. Esto tendría repercusiones en cadenas de suministro que conectan Asia, Europa y América.

En el ámbito de seguridad, analistas del Council on Foreign Relations señalan que conflictos prolongados en Medio Oriente pueden influir indirectamente en otras regiones mediante cambios en prioridades diplomáticas, cooperación militar o políticas de seguridad internacional.