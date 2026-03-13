Irán golpea con misiles Tel Aviv; Israel bombardea centro de salud en Líbano

Varias explosiones se oyeron en Tel Aviv, en el centro de Israel, donde sonaron las sirenas de alerta, según periodistas de la AFP en el lugar, después de que el ejército israelí registrara disparos de misiles desde Irán.

Las explosiones se oyeron hasta Jerusalén, a unos 70 kilómetros de Tel Aviv. Periodistas de la AFP vieron humo negro elevarse en dos puntos del área metropolitana de esta ciudad.

El Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, acudió a tres lugares tras recibir llamadas de alerta, sin reportar ningún herido.

Poco después, el ejército israelí informó de una segunda andanada de misiles iraníes, y añadió que la defensa antiaérea había entrado en acción para interceptarlos.

En Rishon LeZion (centro), cerca del aeropuerto internacional Ben Gurion, la caída de escombros abrió un cráter en una calle residencial.

A unos 20 kilómetros de allí, los bomberos trabajaban en Shoham para controlar un incendio en una vivienda.

Un periodista de la AFP vio a equipos de bomberos rociando agua sobre el techo del edificio para apagar las llamas.

Un misil provocó el incendio y luego cayó metralla", declaró Jonathan Saksek, un bombero voluntario de Estados Unidos.

"Varias familias tuvieron que abandonar sus casas. Hubo muchos daños. Afortunadamente, lograron salir ilesas", añadió

Israel ataca centros médicos

Poco después del los impactos en Tel Aviv, un ataque israelí contra un centro de salud mató al menos a 12 miembros del personal médico en el sur del Líbano, informó el sábado el Ministerio de Salud libanés, mientras continúan los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en la región.

El ministerio indicó en un comunicado que "llora a los trabajadores de la salud de Burj Qalawiya muertos en un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el centro de atención primaria de la ciudad".

La cartera añadió que "12 médicos, paramédicos y enfermeros que estaban de servicio en el centro murieron, y otro trabajador sanitario resultó herido", mientras las labores de rescate seguían en curso.

También se informó que el ejército de Israel realizó un ataque aéreo contra un puente en el sur de Líbano, en lo que parece ser la primera vez en la actual campaña contra Hezbolá que reconoce haber atacado infraestructuras civiles.

El ejército dijo que el puente de Zrariyeh, que cruza el río Litani, era utilizado por milicianos de Hezbolá para desplazarse entre el norte y el sur del Líbano, pero no aportó pruebas que respaldaran esta afirmación. También aseguró que los milicianos habían colocado lanzadores cerca del puente para llevar a cabo ataques contra Israel.

Para evitar una amenaza a los civiles israelíes, (...) era necesario destruir el puente", dijo el ejército.

El derecho internacional prohíbe en general a los ejércitos atacar infraestructuras civiles, aunque en algunos casos se puede permitir si se utilizan con fines militares.

El ejército no reveló qué orientación jurídica, si es que hubo alguna, solicitó antes de llevar a cabo el ataque, ni si hubo víctimas.

Con información de AFP y Reuters.