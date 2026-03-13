Clientes demandan a Costco por sobreprecios derivados de los aranceles de Trump

Un grupo de consumidores en Estados Unidos presentó una demanda colectiva contra la cadena minorista Costco, con el objetivo de recuperar los sobreprecios pagados en productos importados tras la imposición de aranceles durante la administración del presidente Donald Trump.

La acción judicial fue presentada en un tribunal federal del estado de Illinois y busca que la empresa devuelva a sus clientes el dinero adicional que habrían pagado como consecuencia de los gravámenes que posteriormente fueron declarados ilegales por el máximo tribunal del país.

El caso surge después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que ciertos aranceles impuestos por la administración Trump violaban el marco legal vigente, al haberse aplicado mediante una ley que no estaba destinada a regular política comercial.

La demanda forma parte de una nueva estrategia legal impulsada por consumidores que buscan recuperar parte de los costos derivados de una política arancelaria que ha generado miles de reclamaciones judiciales en todo el país.

Demandan a Costco por precios inflados

Los demandantes sostienen que la compañía trasladó a los consumidores el costo de los aranceles aplicados a productos importados y que, en caso de que la empresa reciba reembolsos del gobierno federal, esos recursos deberían beneficiar también a quienes pagaron precios más altos.

Esta demanda busca impedir que Costco, el tercer minorista más grande del mundo, recupere el doble de sus costos”.

El documento judicial afirma que los compradores no cuentan con un mecanismo directo para recuperar el dinero que pagaron adicionalmente.

Costco no se ha comprometido a devolver ninguna parte de los reembolsos arancelarios anticipados a los consumidores que asumieron dichos costos”.

La demanda fue presentada por el cliente Matthew Stockov, miembro del sistema de membresía que utiliza la empresa para operar sus tiendas en Estados Unidos.

Los demandantes solicitan que el tribunal otorgue al caso la categoría de demanda colectiva, lo que permitiría representar a potencialmente millones de clientes de la cadena en todo el país.

La acción judicial busca no solo la devolución de los montos pagados por los consumidores, sino también el pago de intereses derivados de esos cargos.

La demanda a Costco busca representar a compradores de todo el país. Canva

Demandas similares aumentan presión por aranceles

El caso contra Costco no es aislado. Varias compañías también enfrentan reclamaciones similares por parte de sus clientes, en un intento de obtener compensaciones por los costos asociados a los aranceles.

Entre las empresas señaladas en litigios recientes se encuentran FedEx, UPS y EssilorLuxottica, fabricante de marcas como Ray-Ban.

Algunas compañías han adelantado que reembolsarán los cargos a los consumidores si reciben devoluciones por parte del gobierno.

“Si se emiten reembolsos a FedEx, los emitiremos a los transportistas y consumidores que originalmente asumieron esos cargos”.

En el caso de Costco, la empresa ha sostenido que no trasladó directamente el impacto de los aranceles a los precios, aunque esa afirmación será uno de los puntos centrales que deberá analizar el tribunal.

El director ejecutivo de la compañía, Ron Vachris, ha señalado que la empresa evalúa cómo trasladar a sus clientes cualquier beneficio derivado de los reembolsos.

“Nuestro compromiso será encontrar la mejor manera de devolver este valor a nuestros miembros mediante precios más bajos y mejores opciones”.

Expertos legales señalan que el resultado del proceso podría sentar un precedente para futuras demandas de consumidores, especialmente si los tribunales determinan que los compradores tienen derecho a participar en los reembolsos de aranceles cobrados indebidamente.

Fallo de la Corte reabre debate por política arancelaria

La disputa se originó después de que la Corte Suprema determinara que la administración Trump utilizó de forma indebida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer aranceles a una amplia gama de productos importados.

Según los magistrados, el uso de esta legislación permitió al Ejecutivo evitar la supervisión del Congreso, lo que contraviene el principio de separación de poderes dentro del sistema político estadounidense.

A raíz de esa decisión, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ordenó al gobierno federal iniciar un proceso para reembolsar aproximadamente 166 mil millones de dólares recaudados mediante esos aranceles.

Los clientes de Costco buscan recuperar el dinero pagado por aranceles ilegales. Especial

Sin embargo, aún no está claro cómo se realizará ese proceso ni cuándo podrían comenzar las devoluciones.

La Casa Blanca ha mostrado resistencia a ejecutar los reembolsos de manera inmediata, lo que ha incrementado la incertidumbre para empresas y consumidores.

Tras el fallo judicial, la administración Trump anunció su intención de reemplazar los aranceles anulados con un gravamen universal que inicialmente sería del 10%, con base en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

No obstante, esta disposición exige aprobación del Congreso en un plazo de 150 días, y hasta ahora no existe una mayoría clara en el Capitolio para respaldar la iniciativa.