Tiroteo en escuela de Brasil deja dos muertos y cuatro lesionados

Un adolescente abrió fuego este martes en una escuela de Brasil y mató a dos empleadas e hirió a una tercera y a una alumna, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió por la tarde en una escuela de Rio Branco, capital del estado de Acre, y un menor de 13 años fue detenido por la policía, según un comunicado del gobierno estatal.

Las heridas fueron trasladadas a un hospital. Una de ellas es una niña de 11 años que recibió un disparo en una pierna.

El adolescente ingresó a la escuela y efectuó varios disparos en un corredor que da acceso a la dirección, explicó a periodistas el teniente coronel Felipe Russo, de la Policía Militar de Acre.

Agregó que pudo entrar al edificio sin dificultad porque es alumno de la institución, y que se entregó tras el ataque.

También fue detenido su padrastro, dueño de la pistola calibre 380 utilizada en el tiroteo.

La policía identificó a otros estudiantes que presuntamente tenían conocimiento previo de lo que iba a ocurrir y que podrían haber cooperado con el atacante, detalló Russo.

Eduardo Rodrigues Cavalcante, recepcionista del hotel Inácio Palace, adyacente a la escuela, contó a la AFP que cuando comenzó el ataque algunos alumnos intentaron saltar un muro que separa ambos edificios.

Solo que el muro tiene seis metros, y apenas uno de ellos logró saltar. Saltó y se refugió aquí en el hotel, estaba todo rasguñado. El resto de la gente quedó en el tejado de la escuela intentando huir", relató por teléfono el trabajador de 19 años.

Dijo que oyó "los tiros y muchos gritos".

Imágenes difundidas por un medio local mostraron a una mujer siendo evacuada en camilla, así como escenas de desconsuelo afuera de la escuela, donde fue desplegada la policía.

La policía abrió una investigación para esclarecer los motivos del ataque y determinar responsabilidades.

Clases suspendidas

"Ante la tragedia, el Estado manifiesta su profunda solidaridad a las familias de las víctimas, a la comunidad escolar del Instituto São José y a todos los profesionales de educación impactados por este episodio", dijo el gobierno en el comunicado.

Se movilizaron equipos de apoyo psicológico para ofrecer soporte a alumnos y docentes, agregó.

Como parte del protocolo de seguridad, las clases fueron suspendidas durante tres días en todos los centros educativos del estado.

Brasil ha registrado en los últimos años varios ataques en instituciones educativas que han dejado decenas de víctimas fatales.

En septiembre del año pasado, dos adolescentes fueron asesinados a balazos y tres menores resultaron heridos en una escuela del estado de Ceará, en el noreste del país.

En octubre de 2023, un tiroteo en una escuela de São Paulo dejó a una estudiante de 17 años muerta y tres heridos.

Poco antes ese mes, un adolescente había sido asesinado y otros tres resultaron heridos en un ataque con cuchillo a la salida de una escuela del estado de Minas Gerais, en el sudeste.

En abril de 2023, en el ataque más letal de ese año, un hombre de 25 años entró en una guardería del estado de Santa Catarina, en el sur, y mató a cuatro niños de entre 3 y 7 años con un hacha.

Con información de AFP.