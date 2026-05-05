Trump intensifica críticas al papa León XIV y complica diálogo diplomático con el Vaticano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reavivado su confrontación con el Papa León XIV en un momento delicado para las relaciones entre Washington y la Santa Sede. Las declaraciones del mandatario, en las que acusa al pontífice de favorecer indirectamente a Irán, se producen días antes de una visita clave del secretario de Estado, Marco Rubio, al Vaticano con el objetivo de recomponer los vínculos bilaterales.

En una entrevista con el comentarista Hugh Hewitt, Trump sostuvo que el papa estaría adoptando posturas que, a su juicio, debilitan la seguridad global. La afirmación ha generado polémica no solo por su contenido, sino también por la falta de evidencia que respalde la acusación.

El papa preferiría hablar del hecho de que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

La declaración contradice las posturas públicas del pontífice, quien ha reiterado su oposición a la proliferación nuclear y ha abogado por soluciones diplomáticas en los conflictos internacionales. León XIV ha centrado sus mensajes en la necesidad de diálogo, criticando tanto la guerra como la retórica de confrontación.

“Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”.

El choque verbal ocurre en un contexto político sensible dentro de Estados Unidos, donde la relación entre religión y política se ha vuelto un eje de debate. Además, añade presión a la agenda de Rubio, quien deberá gestionar una visita diplomática en medio de tensiones abiertas entre el jefe de Estado estadounidense y el líder de la Iglesia católica.

Respuestas del Vaticano a Trump

Desde el Vaticano, las declaraciones de Trump han sido respondidas con cautela pero firmeza. El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, evitó entrar en una confrontación directa, subrayando que el papa continuará con su misión pastoral independientemente de las críticas.

“El Papa sigue adelante por su camino, predicando el Evangelio y la paz”.

El propio Papa León XIV también defendió su postura en recientes declaraciones, insistiendo en que la Iglesia mantiene una posición histórica contra las armas nucleares y en favor del diálogo como herramienta para resolver conflictos.

La Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto”.

El pontífice añadió que el debate sobre la guerra en la era nuclear requiere una revisión profunda, destacando la complejidad de conceptos tradicionales como la “guerra justa”.

Siempre creeré que es mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear”.

La controversia ha trascendido al ámbito internacional. En Italia, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, calificó los comentarios de Trump como inapropiados, mientras que la primera ministra Giorgia Meloni expresó respaldo al pontífice. Estas reacciones reflejan la sensibilidad del tema en Europa, donde el Vaticano mantiene una influencia diplomática relevante.

El enfrentamiento entre Trump y León XIV también revela un trasfondo más amplio: la disputa sobre el papel de la religión en la política contemporánea. Mientras el pontífice insiste en una visión centrada en la paz y los valores humanitarios, sectores políticos cercanos al mandatario estadounidense han promovido interpretaciones más alineadas con intereses estratégicos y de seguridad.

A medida que se acerca la visita de Rubio, el reto diplomático será contener el impacto de esta crisis retórica y evitar que se traduzca en un deterioro más profundo de las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede. Entretanto, el episodio pone de relieve las tensiones entre liderazgo político y autoridad moral en un escenario internacional cada vez más polarizado.