Audios vinculan a Javier Milei con presunta campaña contra Petro y Sheinbaum

Una serie de audios filtrados ha generado controversia en América Latina al involucrar al presidente argentino, Javier Milei, en una presunta estrategia de comunicación destinada a desacreditar a mandatarios de la región. De acuerdo con una investigación periodística difundida por el medio Diario Red América Latina y el portal Hondurasgate, el mandatario habría aportado 350 mil dólares para financiar una estructura digital enfocada en atacar a gobiernos considerados de izquierda, entre ellos los de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro.

El material, que incluye grabaciones de WhatsApp, Signal y Telegram, recoge conversaciones atribuidas al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos y posteriormente indultado. En dichas grabaciones, Hernández describe la creación de una “célula” mediática con base en territorio estadounidense para evitar rastreo en Centroamérica.

Vamos a montar una célula, presidente… desde aquí, desde Estados Unidos, para que no nos rastreen… va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas”.

Según la investigación, esta estructura tendría como objetivo influir en la opinión pública regional mediante la difusión de contenidos dirigidos contra determinados gobiernos. Hernández menciona que la iniciativa contaría con apoyo político y financiero, incluyendo el presunto aporte de Milei, al que califica como un actor clave dentro del esquema.

Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa… se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia”.

Las grabaciones también sugieren que la estrategia incluiría la elaboración de materiales dirigidos específicamente contra actores políticos en distintos países, en un contexto de creciente polarización ideológica en la región.

Milei tensa relacionas en Latinoamérica

El caso ha provocado reacciones diversas en el ámbito político y mediático, en medio de un clima de tensiones entre gobiernos latinoamericanos con posturas ideológicas opuestas. Aunque no existe hasta ahora confirmación oficial independiente sobre la autenticidad total de los audios, su difusión ha intensificado el debate sobre el uso de campañas digitales como herramienta de confrontación política internacional.

En otra de las grabaciones, Hernández plantea la necesidad de recursos económicos para instalar una oficina operativa en Estados Unidos, con el respaldo de sectores políticos afines.

Necesitamos tener esa liquidez, porque vamos a montar una oficina aquí… para poder atacar y extirpar el cáncer de la izquierda”.

Las referencias a apoyo externo y a una posible coordinación internacional han generado inquietud entre analistas, especialmente por el contexto en el que se producen. En los últimos años, la región ha experimentado una fuerte disputa narrativa en el entorno digital, donde la desinformación y las campañas dirigidas han cobrado relevancia.

El caso también se vincula con el escenario político estadounidense, particularmente con el papel del presidente Donald Trump, a quien Hernández atribuye un rol en la articulación de esta estrategia. Según los audios, la iniciativa formaría parte de un esfuerzo más amplio para influir en el equilibrio político de América Latina.

Vamos a atacar y extirpar el cáncer de la izquierda… de toda Latinoamérica”.

Hasta el momento, ni el gobierno argentino ni los señalados han emitido posicionamientos detallados sobre el contenido de las grabaciones. Sin embargo, el impacto mediático ha sido significativo, alimentando cuestionamientos sobre la posible injerencia transnacional en procesos políticos y el uso de plataformas digitales para campañas de desinformación.

El desarrollo de este caso dependerá de la verificación de los audios y de eventuales investigaciones oficiales que permitan esclarecer el alcance real de las acusaciones. Mientras tanto, el episodio añade un nuevo elemento de tensión en el ya complejo panorama político regional.