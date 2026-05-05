Georgia Meloni es víctima de deepfakes

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, denunció ayer la publicación de imágenes falsas de ella generadas con inteligencia artificial, conocidas como deepfakes.

Debo reconocer que quien las ha creado, al menos en el caso adjunto, me ha mejorado bastante”, escribió Meloni en X junto a una foto suya en tono irónico.

En la imagen, la premier aparece vestida con lencería con la etiqueta en rojo “Foto falsa generada con IA”.

La premier advirtió que el asunto va más allá de ella y que la IA se está usando para atacar e inventar falsedades.

Los deepfakes son una herramienta peligrosa, porque pueden engañar, manipular y golpear a cualquiera. Yo puedo defenderme, muchos otros no”, dijo.

Georgia Meloni instó a seguir la regla de verificar la información antes de compartir.

Hoy me pasa a mí, mañana puede pasarle a cualquiera”, aseguró la gobernante.

En su publicación, la mandataria conservadora evidenció la publicación de un usuario llamado Roberto, quien compartió la imagen falsa aludiendo a que era real.

En ese mensaje, el hombre criticaba a Meloni: “ella no sabe qué es la vergüenza”.