Continúan amenazas de tiroteo en escuelas de Nuevo León

Las presuntas amenazas de tiroteo en planteles educativos en Nuevo León continúan y ahora causaron la movilización de elementos policiacos en los ayuntamientos de Monterrey, San Nicolás y Pesquería.

Uno de los reportes se registró en la Escuela Primaria Club de Leones que está ubicada en Diego Rivera y José Clemente Orozco en el municipio de San Nicolás.

Una segunda movilización ocurrió en la escuela secundaria 127, en el ayuntamiento de Pesquería.

La tercera fue en la escuela secundaria número 10 Profesor Moisés Sáenz que está en Monterrey.

Por otro lado, también en Monterrey, en la colonia Lomas Modelo, en la escuela secundaria número 20 Profesor Juan F Escamilla, un alumno alarmó a padres de familia y estudiantes porque presuntamente publicó una amenaza en redes sociales sobre atacar a sus compañeros con un arma blanca.

En todos los casos no se encontraron anomalías y se cree que se desprende de un reto en redes sociales.

La semana pasada, la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León informó que llevaba atendidos 17 reportes de tiroteo escolar.

En cada uno de los casos se han encontrado pintas o inscripciones en paredes de las instituciones educativas que hacen alusión a que habrá un evento violento de este tipo.

JCS