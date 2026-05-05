Marco Rubio da por terminada la ofensiva de EU contra Irán

El de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dado por concluida la fase más intensa de su ofensiva militar contra Irán, en un anuncio que marca un punto de inflexión en el conflicto que ha sacudido a Oriente Medio en los últimos meses.

El cierre de esta etapa ofensiva ocurre tras semanas de ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos iraníes, que incluyeron instalaciones militares y económicas, así como la eliminación de altos mandos. Aunque las operaciones no provocaron el colapso del régimen iraní, sí generaron un fuerte impacto económico y militar, mientras que la respuesta de Irán —mediante misiles y drones— mantuvo la presión sobre la región.

Washington intenta ahora equilibrar la disuasión militar con la contención del conflicto.Estados Unidos da por terminada la fase ofensiva contra Irán

Rubio confirmó que la operación militar denominada Epic Fury ha concluido formalmente, en cumplimiento con la comunicación enviada al Congreso dentro del plazo establecido por la legislación estadounidense.

La operación ha terminado —Epic Fury— tal como el presidente informó al Congreso. Hemos concluido esa fase”.

El funcionario subrayó que, a partir de ahora, la postura estadounidense será principalmente defensiva, centrada en responder únicamente en caso de ataques directos. Esta redefinición busca sostener el alto el fuego anunciado el 8 de abril por el presidente Donald Trump, el cual ha sido prorrogado en varias ocasiones pese a la falta de avances en las negociaciones.

Esta no es una operación ofensiva; es una operación defensiva… no se dispara a menos que nos disparen primero”.

Rubio también defendió que los objetivos estratégicos de la ofensiva fueron alcanzados, al señalar que Irán enfrenta un deterioro significativo en su economía. Sin embargo, reiteró que la prioridad de Washington sigue siendo una solución negociada que evite una escalada mayor.

En paralelo, el secretario expresó críticas hacia la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que regula la intervención militar sin autorización previa del Congreso, calificándola de “anticonstitucional”, aunque reconoció que la administración cumplió parcialmente con sus disposiciones.

Tregua frágil: persiste tensión en el estrecho de Ormuz

A pesar del fin de la fase ofensiva, la situación en el terreno sigue siendo volátil. Estados Unidos mantiene operaciones para garantizar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave por la que circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

No habrá disparos a menos que nos disparen primero”.

Las autoridades estadounidenses han desplegado escoltas militares para proteger a buques comerciales, en respuesta al bloqueo de facto impuesto por Irán, que ha amenazado con utilizar minas, drones y lanchas rápidas para controlar la zona. Estas acciones han generado perturbaciones en los mercados energéticos globales y elevado la preocupación internacional.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la tregua se mantiene, aunque advirtió que la vigilancia será constante ante cualquier posible violación.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos denunció nuevos ataques con misiles y drones atribuidos a Irán, calificándolos como una “grave escalada” y reservándose el derecho a responder. No obstante, Teherán negó su participación en estos hechos.

Analistas aseguran que aunque la fase ofensiva ha concluido oficialmente, la persistencia de incidentes y la falta de avances diplomáticos mantienen abierta la posibilidad de una nueva escalada en la región.

Con información de AFP y Reuters.