Tiroteo en centro comercial K Towne Plaza en Dallas; confirman dos muertos y tres heridos

La policía de Carrollton confirmó que dos personas murieron y otras tres resultaron heridas el martes tras un tiroteo en el centro comercial K Towne Plaza, ubicado al norte de Dallas. El ataque generó alarma en la comunidad y movilizó a fuerzas locales y federales, incluyendo agentes del FBI, quienes acudieron al lugar para asegurar la zona.

De acuerdo con el jefe de policía de Carrollton, Roberto Arredondo, el ataque no fue al azar, sino dirigido. Las víctimas conocían al agresor y se encontraban reunidas con él en lo que se presume era una relación de tipo comercial. “No sabemos exactamente de qué trató la reunión, pero entendemos que se trataba de una relación comercial”, señaló Arredondo, subrayando que la agresión fue directa y planificada.

Arresto del sospechoso

El tirador fue detenido tras una persecución a pie, lo que permitió a las autoridades neutralizar la amenaza rápidamente. La policía informó que se abrió una investigación para esclarecer los motivos del ataque y determinar las circunstancias que llevaron al sujeto a abrir fuego dentro del centro comercial. El arresto fue confirmado por Arredondo, quien destacó la rápida respuesta de los equipos de seguridad.

Un video compartido en plataformas digitales mostró a agentes armados pasando frente a las puertas del centro comercial durante el operativo. En las imágenes se observa la presencia de fuerzas locales y federales, incluyendo miembros del FBI y otra agencia federal, lo que refleja la magnitud de la respuesta ante el tiroteo.

Las autoridades de Carrollton han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los motivos detrás del ataque. Aunque se sabe que las víctimas conocían al agresor, aún no se han revelado detalles sobre las razones de la agresión.