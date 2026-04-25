Trump describe al atacante como “muy malvado” tras tiroteo en cena de corresponsales

Por Nandita Bose, Jana Winter, Steve Holland y Jonathan Landay

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció nuevos detalles sobre el ataque armado registrado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, al afirmar que el agresor “tenía un aspecto muy malvado” y que actuó en solitario.

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario señaló que el individuo irrumpió armado en un punto de control de seguridad y fue abatido por elementos del Servicio Secreto.

“Un hombre asaltó un puesto de control de seguridad armado con varias armas, y fue abatido por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto”, declaró.

Trump añadió que las autoridades consideran que se trata de un “lobo solitario” y describió al sospechoso como “una persona enferma”. También confirmó que agentes federales realizaban un cateo en la vivienda del presunto atacante en California.

Momento en que el presidente Trump y la primera dama se dan cuenta del atacante.

De acuerdo con Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, el tiroteo ocurrió en las inmediaciones del principal filtro de acceso al evento, lo que coincide con imágenes de circuito cerrado difundidas por el propio Trump, donde se observa a una persona corriendo a través del control de seguridad antes de ser neutralizada.

El mandatario detalló que el agresor no logró acercarse al salón principal. “Estaba muy lejos de la sala. Se estaba moviendo mucho”, dijo, al subrayar que no representó una amenaza directa dentro del área donde se desarrollaba la cena.

Durante el ataque, uno de los agentes del Servicio Secreto fue alcanzado por disparos, pero sobrevivió gracias al uso de chaleco antibalas. Horas después, Trump informó que el elemento se encontraba fuera de peligro.

El episodio generó momentos de pánico entre los aproximadamente 2 mil 600 asistentes, quienes reaccionaron al escuchar las detonaciones con gritos de “¡Agáchense!”, mientras el personal de servicio buscaba resguardo.

Trump compartió imágenes de la captura del atacante en la cena de con corresponsales de la Casa Blanca. Especial.

Miembros del gabinete, incluidos el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y el secretario del Interior Doug Burgum, fueron protegidos por agentes que los empujaron al suelo como parte del protocolo de seguridad.

Elementos tácticos irrumpieron en el salón, algunos con armas largas, mientras otros evacuaban al presidente y a la primera dama. Posteriormente, los funcionarios fueron retirados del recinto de manera escalonada.

El evento, considerado uno de los encuentros sociales y políticos más relevantes en Washington, se celebraba en el salón de baile del hotel Hilton, mismo recinto donde en 1981 ocurrió el atentado contra el entonces presidente Ronald Reagan.

Trump permaneció cerca de una hora fuera del escenario tras ser evacuado, según fuentes citadas por Reuters, y posteriormente indicó que la cena podría ser reprogramada en un plazo aproximado de 30 días.

El incidente ocurre en un contexto marcado por antecedentes recientes de violencia contra el mandatario. En julio de 2024, Trump resultó herido en la oreja durante un mitin en Butler, Pensilvania, cuando un tirador abrió fuego antes de ser abatido. Meses después, otro sujeto armado fue detectado en las inmediaciones de su campo de golf en Florida, en un hecho que derivó en una condena a cadena perpetua.

AFP

Pese a la gravedad del suceso más reciente, autoridades confirmaron que no se reportan víctimas mortales entre los asistentes y que todos los funcionarios federales presentes, incluido el presidente, resultaron ilesos.