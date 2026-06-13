Miles de ultraderechistas marchan en Roma para exigir expulsiones masivas de migrantes

Unos 3 mil manifestantes de extrema derecha se manifestaron el sábado en Roma para exigir la "remigración" de los migrantes a sus países de origen.

"Los inmigrantes pueden quedarse si aceptan nuestras normas de convivencia; de lo contrario, deben regresar a sus países de origen", declaró a la AFP Susanna Rubei, un ama de casa.

Esto se aplica especialmente a aquellos que cometen delitos y son sorprendidos in fraganti una, dos, tres o cuatro veces", añadió.

"Queremos echar a los inmigrantes ilegales, expulsarlos, porque no deberían estar aquí", añadió Luca Marsella, portavoz del grupúsculo neofascista Casapound.

"Son ellos quienes violan a nuestras mujeres. Son ellos quienes agreden a nuestros ancianos. Y como no somos políticamente correctos, diremos que también queremos enviar de vuelta a sus países a los inmigrantes legales, aquellos que, claramente, no se han asimilado ni integrado", prosiguió.

A pocos metros de allí, el eurodiputado Roberto Vannacci celebró este sábado el acto inaugural de su nuevo partido, Futuro Nazionale (FN).

A poco menos de un año de las elecciones legislativas de 2027, este eurodiputado y exmiembro de La Liga quiere posicionarse a la derecha de la coalición ultraconservadora de la presidenta gobierno italiano, Giorgia Meloni.

O están con nosotros, los defensores de la ciudadanía y el soberanismo, o están con (la presidenta de la Comisión Europea) Von der Leyen, (el expresidente del Consejo Mario Draghi) y la globalización", declaró Roberto Vannacci tras atacar a los partidos de centroderecha.

Vannacci se presentó como víctima de los medios de comunicación y advirtió a sus militantes que desconfiaran de las cámaras.

El congreso estaba prohibido a la prensa pero fue retransmitido en línea.

"En mi opinión, en este momento, nadie debería entrar en Italia", declaró posteriormente Roberto Vannacci en rueda de prensa, cuando le preguntaron qué entiende por "remigración".

Fundado en febrero, su partido cuenta ya con ocho diputados.

Derechas presionan contra migrantes

El concepto de “remigración”, utilizado por movimientos de extrema derecha en varios países europeos, plantea el retorno de migrantes a sus países de origen, incluidos en algunos casos extranjeros con residencia legal.

La propuesta ha ganado visibilidad en los últimos años dentro de sectores nacionalistas de países como Alemania, Austria, Francia e Italia, donde sus promotores argumentan que la inmigración masiva dificulta la integración cultural y ejerce presión sobre los servicios públicos.

Sus detractores consideran que estas iniciativas vulneran principios fundamentales de derechos humanos y favorecen discursos de exclusión.

Italia se encuentra desde hace años en el centro del debate migratorio europeo debido a su posición geográfica en el Mediterráneo. Miles de personas procedentes de África, Oriente Medio y Asia llegan cada año a las costas italianas buscando refugio o mejores oportunidades económicas.

El gobierno de Giorgia Meloni ha endurecido las políticas migratorias desde su llegada al poder en 2022, impulsando acuerdos con países de tránsito y reforzando los controles fronterizos para reducir las llegadas irregulares.

La aparición de nuevas fuerzas políticas a la derecha de los partidos conservadores tradicionales refleja una tendencia observada en varios países europeos de cara a los próximos ciclos electorales.

Formaciones que centran su discurso en la soberanía nacional, la seguridad y el rechazo a la inmigración han logrado aumentar su presencia institucional en los últimos años.