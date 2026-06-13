Trump asegura que acuerdo de paz con Irán se firmará el domingo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado 13 de junio que el acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio estaría listo para firmarse este domingo, lo que, según dijo, permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

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Sin embargo, la versión de Trump no coincide con la postura de Irán. Horas antes, la Cancillería iraní había señalado que no estaba previsto firmar ningún acuerdo este domingo, de acuerdo con reportes de medios estatales.

A través de su red social Truth Social, Trump escribió:

"El acuerdo está previsto para firmarse mañana (domingo), e inmediatamente después de que se firme, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS".

El mandatario también adelantó que Estados Unidos destruirá las reservas de uranio enriquecido de Irán cuando, según sus palabras, "la región esté más calmada".