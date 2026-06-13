Colonos israelíes invaden zonas civiles de Cisjordania: queman, disparan y atacan con bombas molotov

Colonos israelíes invadieron, atacando a la población palestina y su patrimonio, en distintas localidades en Cisjordania a lo largo de este sábado. La información y las imágenes de los ataques fueron verificadas por medios locales.

Durante los últimos días, colonos israelíes protagonizaron nuevas agresiones contra habitantes palestinos, mientras organismos internacionales alertan sobre niveles de violencia sin precedentes en el territorio ocupado.

Las denuncias llegan en un contexto marcado por la invasión militar israelí de territorios palestinos y por las acusaciones de organizaciones humanitarias que advierten sobre posibles crímenes de guerra y violaciones sistemáticas al derecho internacional.

Colonos israelíes incendian tierras y atacan comunidades palestinas

Nuevos episodios de violencia fueron reportados este 13 de junio en distintas localidades de Cisjordania ocupada, donde colonos israelíes irrumpieron en comunidades palestinas, provocando daños materiales y enfrentamientos.

Según testimonios recogidos por medios locales y activistas sobre el terreno, un joven palestino identificado como Muhammad Maher Shajami, de 29 años y con discapacidad intelectual, resultó herido por disparos realizados por colonos en la localidad de Duma, al norte de Cisjordania.

La Media Luna Roja Palestina informó que el hombre sufrió heridas en el abdomen y una pierna, aunque posteriormente fue trasladado a un hospital y se reportó fuera de peligro.

En la localidad de Jit, cerca de Qalqilia, grupos de colonos incendiaron terrenos agrícolas y varios vehículos pertenecientes a habitantes palestinos. De acuerdo con reportes locales, también lanzaron cócteles molotov contra viviendas, causando daños materiales adicionales.

Mientras tanto, en Jalail al Lawz, al sureste de Belén, colonos fueron señalados por robar infraestructura hidráulica utilizada por comunidades palestinas para el abastecimiento de agua y riego agrícola.

Otros incidentes fueron documentados en Araba y Ein Arik, donde se reportaron bloqueos de carreteras, revisiones arbitrarias de vehículos y enfrentamientos con residentes palestinos.

Los ataques son parte de la política de expansión a través de asentamientos israelíes, considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional, de Benjamin Netanyahu.

Niños heridos, olivos quemados y nuevas restricciones religiosas

La violencia registrada durante junio no se limita a los hechos más recientes. Días antes, diversas organizaciones denunciaron nuevas incursiones militares israelíes y agresiones de colonos en varias ciudades palestinas.

En Yenín, Tulkarem y Ramallah se reportaron operaciones militares israelíes, mientras que en las cercanías del asentamiento de Shilo colonos atacaron un vehículo palestino y dejaron heridos a dos menores de edad.

Otra agresión denunciada ocurrió entre las localidades de Tarmusaya y Abu Falah, donde extensas áreas de olivares palestinos fueron incendiadas. La destrucción de estos cultivos representa un fuerte golpe económico para numerosas familias que dependen de la agricultura.

Paralelamente, líderes religiosos palestinos expresaron preocupación por un proyecto legislativo impulsado dentro de Israel que busca restringir la llamada islámica a la oración en Jerusalén ocupada y otras zonas bajo control israelí.

Diversas organizaciones palestinas consideran que estas medidas forman parte de una política más amplia de presión sobre la población local y de consolidación del control israelí sobre territorios ocupados.

La ONU alerta por cifras históricas de violencia y desplazamientos

Las preocupaciones internacionales aumentaron esta semana después de que la Organización de las Naciones Unidas denunciara un incremento récord de la violencia ejercida por colonos israelíes en Cisjordania.

De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), durante 2026 se han registrado más de mil ataques de colonos que han provocado víctimas o daños materiales en más de 230 comunidades palestinas.

El organismo señaló que actualmente se producen en promedio seis ataques diarios, la cifra más alta documentada desde que existen registros.

La ONU también informó que más de 2 mil 200 palestinos han sido desplazados durante este año debido a la violencia de colonos y a la demolición de viviendas ejecutada por autoridades israelíes.

Actualmente, más de 500 mil colonos israelíes viven en asentamientos establecidos en Cisjordania, considerados ilegales bajo el derecho internacional, mientras más de tres millones de palestinos permanecen bajo ocupación militar israelí en el territorio.

Las cifras refuerzan las denuncias de organismos humanitarios que advierten sobre una profundización de la crisis en Cisjordania y sobre el impacto que la ocupación y los ataques contra civiles tienen en la población palestina.