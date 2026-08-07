Italia desafía a España tras la llegada de migrantes marroquíes a Ceuta

El Gobierno español advirtió que podría imponer restricciones a los viajeros procedentes de Italia si Roma no levanta antes del domingo los controles fronterizos introducidos la semana pasada tras la llegada masiva de migrantes al enclave de Ceuta.

Italia reaccionó de inmediato, afirmando que no aceptará “ultimatums ni imposiciones” por parte de Madrid. El Ejecutivo de la primera ministra Giorgia Meloni confirmó que mantendrá la suspensión de las normas del espacio Schengen para ciudadanos no comunitarios procedentes de España al menos hasta el 15 de agosto, y añadió que los controles podrían extenderse hasta finales de mes.

El Gobierno español calificó la decisión italiana de “injusta, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria para la población española”. Además, prometió adoptar “medidas proporcionadas” contra Italia si Meloni no retira las restricciones antes del domingo.

En un comunicado redactado en términos contundentes, la oficina de Meloni señaló que las propias autoridades españolas habían advertido de una nueva afluencia de migrantes a Ceuta el 15 de agosto.

Italia aseguró que reconsiderara su decisión únicamente si tiene certeza de que no habrá una nueva ola migratoria, ni riesgos de seguridad o terrorismo, ni inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo.

La Guardia Civil española informó que tiene constancia de llamados en Internet para un nuevo intento de cruce de la frontera en Ceuta el 15 de agosto, aunque no está claro cuántas personas podrían participar.

Con información de Reuters.