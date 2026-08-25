Testigos afirman que Meta sabía que sus herramientas de seguridad no funcionaban

Meta sabía que herramientas de seguridad para adolescentes eran ineficaces, dicen testigos en juicio

Meta sabía que sus herramientas para proteger a los adolescentes en Instagram eran ineficaces, según declararon testigos en el juicio en que 29 estados de Estados Unidos acusan al gigante de las redes sociales de mentir sobre los peligros de la plataforma.

Con más de tres mil millones de usuarios en todo el mundo, Meta está defendiendo su posición frente a las acusaciones de la coalición de estados que sostienen que la empresa diseñó deliberadamente sus productos para enganchar a los niños y recopilar sus datos bajo engaños.

El juicio, que se celebra en California, entró en su segunda semana el lunes y se espera que se prolongue hasta finales de septiembre.

Documentos internos de Meta que fueron mostrados al jurado indicaban que la función "Take a Break" (Tómate un descanso), que permite a los usuarios configurar recordatorios para dejar de desplazarse por la pantalla, alcanzó una tasa de adopción del 1.8%.

"Quiet Mode" (Modo silencioso), otra función que silencia las notificaciones nocturnas, llegó al 8.7%.

Durante el interrogatorio de los abogados de los estados el martes, Francesco Fogu, director de diseño de producto en Instagram, plataforma perteneciente a Meta, dijo que no podía confirmar las cifras. Sin embargo, admitió que la empresa "sabía que las tasas de adopción serían más bajas" cuando las herramientas no se activaban por defecto.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, que decidirá el caso tomando el veredicto del jurado como referencia, pareció sorprendida de que Fogu no conociera los datos internos.

Los estados piden cerca de 200 mil millones de dólares en multas contra Meta. Una derrota judicial podría forzar cambios fundamentales en el modelo de negocio de la compañía y hacer temblar a toda la industria.

Fogu se mostró ocasionalmente combativo durante el interrogatorio de un abogado de los estados. Cuando se le preguntó si Meta quería evitar que parte de la información se hiciera pública, respondió: "¿Quién es Meta? ¿Yo?"

Otros dos exempleados también declararon que las herramientas no eran efectivas.

"En mi experiencia, 'Take a Break' es una función diseñada para fallar", declaró la semana pasada Arturo Bejar, exdirector de ingeniería de Meta.

George Volichenko, un científico de datos que trabajó en funciones de seguridad en Instagram en 2022 y 2023, dijo el lunes que las tasas de adopción de esas funciones eran "muy bajas y decepcionantes" y presentó al liderazgo de Meta como poco interesado en impulsar su uso.

Según Volichenko, la dirección no aprobó activar el modo silencioso de forma predeterminada para adolescentes más jóvenes, lo que frenó su adopción porque la configuración era difícil de encontrar en la aplicación.

Activar por defecto las funciones de seguridad habría provocado un "impacto negativo notable" en la interacción de los usuarios, añadió.

El modelo de negocio de Meta gira en torno a la venta de publicidad, y la empresa gana más cuando los usuarios pasan más tiempo en sus aplicaciones.