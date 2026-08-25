Votantes EU se decantan por Partido Demócrata en lo relativo al costo de vida: encuesta

Los demócratas han obtenido una ventaja significativa sobre los republicanos en la percepción de los votantes sobre qué partido tiene un mejor enfoque respecto al costo de la vida, una señal preocupante para el partido del presidente Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de legislatura, de acuerdo a una encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta, de cuatro días de duración y finalizada el lunes, preguntó a 951 votantes inscritos qué partido tenía un mejor plan o enfoque para abordar el costo de la vida. El 36% se decantó por los demócratas y el 28 por ciento por los republicanos. El resto no estaba seguro o afirmó que ninguno de los dos partidos era adecuado en esta cuestión.

Esta diferencia de ocho puntos supone la mayor ventaja demócrata desde que Reuters/Ipsos comenzó a plantear esta pregunta en octubre de 2025. Los demócratas empezaron a obtener ligeras ventajas en este tema después de que Trump iniciara una guerra contra Irán en febrero, lo que ha elevado los precios de la gasolina hasta niveles casi récord.

"No creo que sea muy bueno para los republicanos", afirmó la consultora política republicana Jeanette Hoffman. Sin embargo, Hoffman señaló que los demócratas tampoco salen tan bien parados, teniendo en cuenta que una parte significativa de los encuestados —el 37%— afirmó no estar segura de qué partido era mejor o que ninguno de los dos lo era.

"Prefiero tener ocho puntos de ventaja en este tema que estar ocho puntos por detrás. Pero tampoco creo que los demócratas deban sentirse muy satisfechos al respecto", afirmó Hoffman.

A lo largo de todo el año, los votantes han señalado que el costo de la vida será el factor más importante a la hora de decidir su voto en noviembre, cuando se renovarán todos los escaños de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado.

Los republicanos siguen teniendo ventaja a nivel nacional en otros temas, como la inmigración y la delincuencia.