Alerta sanitaria: Retiran comida para perros por posible contaminación con metal

La compañía Fromm Family Foods LLC, con sede en Wisconsin, anunció el retiro voluntario de miles de cajas de comida húmeda para perros después de detectarse una posible presencia de fragmentos de metal, de acuerdo con información difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Se trata de una de las alertas alimentarias más recientes emitidas por la agencia para productos de consumo animal en el país.

La medida afecta a 3 mil 852 cajas de Fromm Turkey Pâté Wet Dog Food y 1,973 cajas de Fromm Diner Classics Milo's Meatloaf Pâté Wet Dog Food. El aviso fue publicado el 21 de agosto de 2026 y aplica a productos distribuidos en tiendas de mascotas y plataformas de comercio electrónico tanto en Estados Unidos como en Canadá.

El retiro comenzó después de que la compañía recibiera varios reportes sobre contaminación con metal. Fromm informó que ya identificó el error e implementó medidas correctivas adicionales para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

Hasta el momento, no se han reportado enfermedades ni lesiones vinculadas con los productos afectados; sin embargo, la empresa pidió a los consumidores suspender inmediatamente su uso.

Cómo identificar los lotes afectados

Los productos incluidos en el retiro pueden identificarse con los siguientes datos:

Fromm Turkey Pâté Wet Dog Food: lata de 12.2 oz., UPC 072705118700, código de lote EP2A3306 551006, fecha de consumo preferente 032029.

Fromm Diner Classics Milo's Meatloaf Pâté Wet Dog Food: lata de 12.5 oz., UPC 072705132324, código de lote EP2A3306 551029, fecha de consumo preferente 032029.

La empresa aclaró que ningún otro producto de Fromm está afectado por esta retirada, por lo que los consumidores deben verificar cuidadosamente el nombre, tamaño, UPC y código de lote antes de determinar si el alimento que tienen en casa forma parte de la alerta. La recomendación oficial es dejar de ofrecer estos productos a las mascotas y devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos.

Quienes tengan dudas pueden comunicarse con la empresa al 1-800-325-6331, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (hora central), o escribir a info@frommfamily.com.

Los riesgos de que un perro ingiera fragmentos metálicos

La posible contaminación representa un riesgo físico, ya que los perros que ingieren metal pueden presentar asfixia, vómitos, pérdida de apetito, letargo o malestar estomacal. Las piezas de metal, especialmente cuando son afiladas, también pueden provocar laceraciones en la boca y en el tracto gastrointestinal, señaló la FDA.

El consumo de cantidades importantes de metal puede además provocar trastornos gastrointestinales, obstrucciones parciales y riesgo de obstrucción intestinal, complicaciones que pueden requerir atención veterinaria inmediata.

Por ello, Fromm Family Foods y la FDA recomendaron a los dueños de mascotas cuyos perros hayan consumido alguno de los productos afectados y presenten síntomas que acudan de inmediato a un veterinario.

Aunque no existen reportes de animales afectados hasta ahora, la recomendación es no esperar a que aparezcan complicaciones si se sospecha que la mascota pudo ingerir fragmentos metálicos.