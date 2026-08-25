Trump extiende embargo contra Cuba hasta septiembre de 2027; La Habana responde 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó esta tarde un memorando por el cual prorroga por un año más el embargo impuesto contra Cuba, hasta septiembre de 2027, al alegar que la decisión redunda en el “interés nacional” del país.

El embargo se extenderá hasta el 14 de septiembre de 2027

Las medidas económicas, comerciales y financieras contra La Habana están enmarcadas en la Ley de Comercio con el Enemigo de Estados Unidos, que data de 1917.

En 1962, la administración de John F. Kennedy recurrió a las facultades de esta legislación para establecer el embargo contra la isla. Desde 1978, todos los presidentes estadunidenses, tanto republicanos como demócratas, han prorrogado por un año esta ley, que permite a Washington restringir transacciones comerciales con países considerados enemigos.

Aunque la renovación era esperada, llega en un momento difícil para Cuba, que enfrenta desde enero un embargo petrolero impuesto por Estados Unidos.

El documento oficial, publicado este martes, fue firmado el pasado 20 de agosto y establece la prórroga del embargo hasta el 14 de septiembre de 2027.

Bruno Rodríguez condena la extensión del bloqueo

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó “en los términos más enérgicos” la extensión y afirmó que la determinación demuestra que Washington “persiste en su propósito” de “asfixiar” a la nación “entera”.

Reuters

Cuba condena en los términos más enérgicos la extensión por un año más del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, una política genocida que se mantiene contra nuestro pueblo por más de seis décadas”, expresó el funcionario.

A juicio de Rodríguez, la prórroga “no es un acto administrativo menor”, sino “la confirmación” de que Washington “persiste en su propósito de asfixiar a una nación entera” en “el momento más cruel de la ofensiva estadunidense contra Cuba en años recientes”.

Cortes de electricidad y desplome del turismo agravan la situación

La renovación del embargo ocurre mientras la isla enfrenta constantes cortes de electricidad y un desplome del turismo, una de sus principales fuentes de ingresos.

La situación ha exasperado a parte de la población, que busca resolver las dificultades del día a día, por lo que las protestas no se han hecho esperar.

Antonio Rodríguez, un taxista de 40 años en La Habana, comentó que Estados Unidos debería abrir el comercio con la isla “para ver si es el gobierno o es el bloqueo lo que está funcionando mal”.

“Esto está grave, la economía está baja, estamos luchando para vivir, muchas veces el dinero no nos alcanza. Pero bueno, pa'lante”, dijo Juan Licea, un jubilado de 68 años.

Vic Mellor, empresario estadunidense y candidato republicano al Congreso, observa un automóvil clásico en La Habana, Cuba, el 29 de mayo de 2026. AFP / Adalberto Roque

“Este cerco energético que han hecho ahora es el colmo”, señaló Marilín León, pensionada de 66 años.

Trump recrudece las presiones

Las presiones de Estados Unidos contra la isla se han recrudecido durante el actual mandato de Trump, con sanciones contra el jefe del Ejecutivo cubano, Miguel Díaz-Canel, y su antecesor, Raúl Castro.

Díaz-Canel también se pronunció esta semana sobre el bloqueo y se preguntó por qué Estados Unidos mantiene las restricciones si los cubanos son “tan torpes, incapaces, ineficientes” y podrían “caer” por sí mismos.

Ellos saben que Cuba, bloqueada, ha logrado solucionar problemas que no están resueltos hoy en Estados Unidos en materia de justicia social”, afirmó el mandatario en una entrevista con el diario brasileño Folha.

En esa misma entrevista, Díaz-Canel sostuvo que el país no está “al borde de un colapso”, sino “en una situación compleja, pero con una creatividad enorme que se suma a la capacidad heroica de resistencia del pueblo cubano”.