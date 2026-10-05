"Los terroristas no necesitan una excusa para atentar contra Israel, lo han hecho durante décadas"

En la víspera del tercer aniversario de la masacre de Hamás en territorio israelí, la embajada del país de la estrella de David en su bandera considera que han aumentado el número de agresiones contra la comunidad judía en el mundo, como fue recientemente el caso del avión de Flydubai, cuyo copiloto intentó hacer caer la aeronave con 174 pasajeros a bordo.

“Los terroristas no necesitan una excusa para cometer atentados contra Israel. Lo han estado haciendo durante décadas y estoy hablando de cientos o miles de atentados o intentos de atentados y la razón por la cual el público no ha escuchado de la gran mayoría de ellos es porque las agencias de seguridad de Israel han podido frustrar esos intentos, pero no nos engañemos.

“Los terroristas aprovechan cualquier cese al fuego, cualquier descanso por parte de Israel para planear su siguiente ataque contra Israel, lo han estado haciendo durante décadas y lo siguen haciendo y lo vemos también con Hamás, en Gaza, que ellos, a pesar del cese al fuego continúan rehabilitándose, rearmándose y reorganizándose para su próximo ataque contra Israel”, advirtió el embajador Yoed Magen.

En entrevista con Excélsior, reconoció que la incursión terrorista, ocurrida el 7 de octubre de 2023, dejó marcado al pueblo israelí, luego del asesinato y secuestro de más de 1,200 personas, entre familias, ciudadanos extranjeros, jóvenes y oficiales de seguridad.

“Es muy difícil superar algo tan grave que ha marcado tan profundamente a la sociedad israelí y a la vida en general en Israel. Hay miles de sobrevivientes, ya sea de los kibutzin, los secuestrados que fueron liberados debido a presión y miles de sobrevivientes del festival Nova que aún están enfrentando pesadillas. Y no es fácil enfrentar algo tan aterrorizante, que la sociedad israelí va a necesitar tiempo para recuperarse.

“Pero en eso estamos, es un país fuerte y en el proceso de la recuperación de la sociedad, una de las cosas importantes que hacemos es el de conmemorar esta fecha”.

Para la ceremonia de este miércoles, la representación diplomática contará con la presencia de la mexicoisraelí Ilana Gritzewsky, quien fue secuestrada del kibutz Nir-Oz y permaneció durante 55 días en los túneles de la Franja de Gaza. Ahí mismo su novio, Matan Zangauker, pero que pudo volver 738 días después, otras víctimas no, fueron asesinadas.

Luego de su liberación el 30 de noviembre de 2023, la mujer de 33 años de edad, ha contado su historia en diversos foros, como la ONU donde narró la agresión que vivió: “Me rompieron la cadera, me dislocaron la mandíbula, me quemaron la pierna, perdí el oído hasta que empezaron a tocarme ya no estaba dispuesta a soportar eso”, expresó en marzo del año pasado en una conferencia desde Tel Aviv.

“Ella va a contar su experiencia. Ella narró frente a los miembros del Consejo de Seguridad lo que le había sucedido, es muy impactante y ella va a compartir su historia y los hechos que ella vivió en carne propia, aquí en México”, sostuvo Yoed Magen.

El otro mexicano, víctima de este ataque del grupo terrorista palestino fue Orión Hernández Radoux, llevado por la fuerza cuando se encontraba junto con su novia Shani Louk en el Festival Nova y sus cuerpos recuperados el 23 y el 17 de mayo de 2024, respectivamente.