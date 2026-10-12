Pueblos de Panamá siguen aislados tras el terremoto por daños en caminos y puentes

Comunidades golpeadas por el terremoto de 7.7 grados que sacudió a Panamá hace tres días permanecen aisladas, sin poder recibir ayuda debido a la destrucción de caminos y puentes, aseguró este lunes el jefe de los operativos de emergencia.

El potente sismo, que dejó 27 heridos y graves daños en infraestructura, afectó ciudades, pero sobre todo a pequeños pueblos de campesinos en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, donde se cayeron cientos de viviendas y se dañaron escuelas e iglesias.

"Hay lugares donde no hemos llegado y de los que ni siquiera tenemos los reportes" de daños, afirmó a la AFP René García, jefe del Centro de Operaciones de Emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil.

"No hemos podido llegar ni para entregarles ayuda", lamentó.

Varias de esas comunidades son caseríos aislados, con baja densidad de población, ubicados en los alrededores de la localidad de Tonosí, a 350 km al suroeste de Ciudad de Panamá, donde fue el epicentro del sismo.

Según García, el terremoto ha dejado hasta el momento más de 3 mil 500 afectados en todo el país. Además, dañó mil 600 viviendas, muchas de las cuales habrá que demoler, y 656 escuelas.

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En algunas zonas, las comunicaciones también presentan problemas.

El gobierno ha repartido 90 toneladas de ayuda, como agua, comida, catres, carpas y distintos productos básicos.

Estados Unidos también ha distribuido diferentes enseres y anunció cinco millones de dólares para asistencia humanitaria.

Sin embargo, las lluvias, que dificultan los vuelos de ayuda, y las más de 400 réplicas del sismo complican el envío de suministros y las labores de evaluación de daños.

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"Sigue temblando" en la zona, así que "vamos a esperar" para iniciar la "reconstrucción", declaró García. "Esto apenas empieza", añadió.

El gobierno anunció este lunes que el servicio eléctrico se restableció en algunas áreas, pero las clases siguen suspendidas en todo el país y algunas instituciones públicas permanecen cerradas por daños en sus oficinas.

Además, cientos de personas permanecen en una decena de albergues, parques y jardines porque no pueden regresar a sus casas.

La capital de Panamá, donde el sismo se sintió con intensidad, no sufrió graves daños, aunque generó pánico.