Telescopio Swift de la NASA está por caer a la tierra; falló misión de rescate

El observatorio espacial Swift de la NASA se encuentra en sus últimos días en órbita y reingresará a la atmósfera terrestre en los próximos días, después de que fracasara un intento para prolongar su vida operativa.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos informó que sigue de cerca la trayectoria de descenso del telescopio, mientras la mayor parte de la estructura se desintegrará al atravesar la atmósfera.

Según explicó Brad Cenko, científico jefe de la misión en la NASA, algunas piezas fabricadas con tungsteno y ciertas partes del espejo podrían resistir parcialmente el intenso calor generado durante la reentrada.

Las autoridades estiman que cualquier fragmento que sobreviva probablemente caerá en el océano. Sin embargo, las zonas potencialmente incluidas en la trayectoria abarcan regiones de África, Australia, India, el Sudeste Asiático, Centroamérica y Sudamérica.

El telescopio Swift fue lanzado el 20 de noviembre de 2004 con la misión de detectar algunos de los fenómenos más energéticos del universo, como los estallidos de rayos gamma y las supernovas.

Durante más de dos décadas, el observatorio alertó a otros instrumentos científicos, incluidos los telescopios espaciales Hubble y James Webb, permitiendo observaciones más detalladas de eventos astronómicos de gran relevancia.

Por ello, la NASA consideraba a Swift como un "primer respondedor" dentro de la red internacional de observatorios espaciales.

Fracasó un intento de rescate orbital

La intensa actividad solar registrada en los últimos años aceleró la pérdida de altitud del telescopio.

Ante esta situación, la NASA contrató hace un año a la empresa Katalyst Space para intentar una misión de rescate.

La compañía lanzó un robot de tres brazos denominado Link, cuyo objetivo era acercarse al observatorio y extender su vida útil. Sin embargo, problemas técnicos impidieron que alcanzara al telescopio.

La nave logró aproximarse solamente entre 12 y 15 kilómetros antes de perder la misión y reingresar a la Tierra en septiembre.

Tras cancelarse el rescate, Swift siguió realizando observaciones científicas y detectó nuevos estallidos de rayos gamma y otros fenómenos de alta energía.

A finales de octubre, el observatorio descendió hasta una altitud demasiado baja para continuar operando con seguridad y sus sistemas fueron apagados definitivamente.