Superluna del Castor 2026 en México: cuándo y a qué hora verla

El cielo de noviembre tendrá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Se trata de la Superluna del Castor, un evento que permitirá observar al satélite natural de la Tierra con una apariencia ligeramente más grande y brillante de lo habitual.

Este fenómeno ocurrirá durante la última semana de noviembre de 2026 y podrá apreciarse desde distintos puntos de México, siempre que las condiciones meteorológicas permitan tener una vista despejada del cielo.

¿Cuándo y a qué hora ver la Superluna del Castor 2026 en México?

La Superluna del Castor podrá verse el martes 24 de noviembre de 2026, fecha en la que el satélite alcanzará su fase de luna llena y ofrecerá una oportunidad para quienes disfrutan observar fenómenos astronómicos.

De acuerdo con los cálculos astronómicos publicados por Time and Date, el momento exacto de la luna llena ocurrirá a las 8:53 de la mañana, tiempo del centro de México.

Sin embargo, esto no significa que sea necesario observarla durante el día. El satélite conservará una apariencia prácticamente llena durante la noche, cuando las condiciones de iluminación permitirán distinguirlo con mayor facilidad.

En Ciudad de México, la salida de la Luna está prevista alrededor de las 18:02 horas, por lo que podrá comenzar a observarse sobre el horizonte oriental durante el anochecer, siempre que las nubes no impidan verla.

La Superluna del Castor 2026 ocurrirá el 24 de noviembre y podrá observarse en México sin telescopio. Canva

Cómo observar la Superluna del Castor y qué se necesita

Una de las ventajas de la Superluna del Castor es que no requiere instrumentos especializados. A diferencia de otros fenómenos astronómicos, podrá apreciarse a simple vista sin necesidad de telescopios, binoculares o filtros.

Para disfrutar de una mejor observación, es recomendable elegir un lugar con poca iluminación artificial, especialmente si se busca distinguir detalles de la superficie lunar o tomar fotografías del satélite.

Los especialistas en observación astronómica suelen recomendar algunas condiciones para apreciar mejor la Luna.

Buscar espacios abiertos con buena visibilidad hacia el horizonte.

Alejarse de edificios altos y fuentes intensas de iluminación.

Consultar el pronóstico del tiempo para evitar noches con nubosidad.

Utilizar binoculares o telescopios si se desean observar los cráteres lunares.

También conviene prestar atención a los primeros minutos después de su salida, cuando la Luna puede parecer considerablemente más grande debido a un efecto visual conocido como ilusión lunar.

Esta percepción ocurre cuando el satélite se encuentra cerca del horizonte y el cerebro compara su tamaño con elementos del paisaje, como edificios, árboles o montañas.

Aunque el efecto puede hacer que parezca enorme, no significa que la Luna cambie de tamaño de manera repentina. Su diámetro aparente depende principalmente de la distancia que mantiene respecto a la Tierra.

La Superluna del Castor podrá observarse en México el 24 de noviembre de 2026 sin necesidad de utilizar telescopios. Canva

¿Por qué se llama Superluna del Castor y qué significa?

El nombre de Luna del Castor proviene de tradiciones relacionadas con los ciclos de la naturaleza en América del Norte, donde distintas comunidades utilizaban las lunas llenas para identificar determinadas épocas del año.

Según las explicaciones difundidas por The Old Farmer’s Almanac, noviembre se relacionaba con la actividad de los castores, animales que preparan sus refugios y almacenan alimento antes de la llegada de las temperaturas más bajas.

Otra interpretación histórica vincula el nombre con la temporada en la que se colocaban trampas para capturar castores antes de que los cuerpos de agua comenzaran a congelarse.

La Superluna del Castor de noviembre de 2026 podrá apreciarse mejor desde lugares alejados de la contaminación lumínica. Canva

La denominación forma parte de una serie de nombres tradicionales asociados con las lunas llenas de cada mes, aunque sus orígenes y significados pueden variar entre distintas comunidades indígenas.

Por otra parte, el término superluna se utiliza cuando una luna llena ocurre cerca del perigeo, que es el punto de la órbita en el que el satélite se encuentra a menor distancia de la Tierra.

Debido a que la órbita lunar no es perfectamente circular, la separación entre ambos cuerpos cambia a lo largo del mes. Esto provoca variaciones en el tamaño aparente y el brillo de la Luna.