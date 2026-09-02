Tailandia vuelve a exigir visa a los mexicanos para ingresar al país

El gobierno de Tailandia modificó sus disposiciones de entrada y excluyó a México de la lista de países exentos de visa. A partir del 15 de septiembre, los ciudadanos mexicanos deberán tramitar una visa electrónica (e-Visa) antes de viajar, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La dependencia pidió a los connacionales “tomar sus precauciones” ante el nuevo esquema.

Además de la e-Visa, será obligatorio llenar en línea la Thailand Digital Arrival Card (TDAC), requisito que ya aplicaba para todos los viajeros que ingresan al país asiático.

La SRE exhortó a los mexicanos con planes de viaje a mantenerse atentos a las publicaciones de las autoridades tailandesas, ya que podrían difundirse mayores precisiones en las próximas semanas. La Embajada de México en Tailandia puso a disposición un teléfono de emergencia: 083 299 3390 en marcación local, o +66 83 299 3390 desde el extranjero.

El cambio pone fin a la exención de visa que desde junio de 2024 permitía a los mexicanos ingresar a Tailandia sin visa para estancias de hasta 60 días por turismo, negocios o trabajo urgente.

¿Qué necesitarán los mexicanos para viajar a Tailandia?

El requisito principal será contar con una visa electrónica aprobada antes de viajar. Ya no bastará con presentar el pasaporte mexicano al llegar al país.

De acuerdo con la Embajada de México en Tailandia, el trámite de la e-Visa puede tardar entre 5 y 10 días hábiles, por lo que será necesario solicitarla con anticipación. La solicitud se realiza en el portal oficial Thai e-Visa.

Asimismo, los viajeros deberán llenar en línea la Thailand Digital Arrival Card (TDAC) antes de su llegada. Este formulario digital es obligatorio y debe completarse previo al vuelo. El registro se encuentra en el portal oficial de Inmigración de Tailandia.

Los requisitos, costos y tiempos de procesamiento pueden variar, por lo que se recomienda revisar los sitios oficiales antes de realizar el trámite y, especialmente, antes de viajar.

¿Qué pasará con quienes viajen antes del 15 de septiembre?

Quienes ingresen a Tailandia antes del 15 de septiembre podrán hacerlo bajo las reglas actuales, que permiten la entrada sin visa por turismo o negocios hasta por 60 días. A partir de esa fecha, la exención dejará de aplicar y será obligatorio tramitar la e-Visa.

Tomando en cuenta que el proceso puede tardar entre 5 y 10 días hábiles, será recomendable no esperar hasta los últimos días antes del viaje para iniciar el trámite.

¿Qué países solicitan visa a los mexicanos?

Los mexicanos requieren una visa tradicional o un documento de entrada regulado (como visados electrónicos o autorizaciones de viaje) para ingresar a aproximadamente 40 países del mundo. Los destinos más importantes que exigen un trámite migratorio previo o a la llegada se dividen en varias categorías.

Visas tradicionales impresas en pasaporte

Son aquellos trámites que habitualmente requieren presentarse en una embajada o consulado, o enviar documentación física.

Estados Unidos

China

Cuba (mediante la Tarjeta de Turista obligatoria)

Rusia

Corea del Norte

Egipto (cuenta con opciones consulares y a la llegada)

Países que solicitan Visas Electrónicas (eVisa o eTA)

Trámites 100% digitales que deben gestionarse en línea antes de abordar el vuelo.

Canadá: Solicita la Autorización Electrónica de Viaje (eTA).

Tailandia: Requisito obligatorio de Visa Electrónica junto con la tarjeta digital TDAC.

Australia: Requiere visa electrónica de turismo.

India: Requiere e-Visa en línea previa al viaje.

Turquía: Requiere un sistema de e-Visado rápido en su sitio oficial.

Vietnam: Solicita eVisa electrónica.

Otros destinos con eVisa: Laos, Ucrania, Uganda, Armenia, Azerbaiyán y Mongolia.

Unión Europea (Espacio Schengen): Implementa el registro obligatorio previo en línea llamado sistema ETIAS para estancias cortas.

Países con Visa a la llegada (Visa on Arrival)

Visados que se tramitan y pagan directamente en las ventanillas de migración del aeropuerto de destino.

Indonesia

Jordania

Kenia

Madagascar

Maldivas