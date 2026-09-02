Javier Milei y Mohammed Ben Sulayem, inauguran el Congreso Americano de la FIA

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de la FIA, Su Excelencia Mohammed Ben Sulayem inauguraron oficialmente el Congreso Americano de la FIA de 2026 en Buenos Aires, donde se dan cita los clubes miembros de la FIA de todo el continente con el objetivo de impulsar el futuro de la movilidad y el automovilismo.

El presidente Milei se reunió con el presidente Ben Sulayem y representantes de 32 clubes miembros de la FIA de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe en la apertura del congreso de tres días organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA).

Antes de la apertura, el presidente Ben Sulayem y el presidente Milei dialogaron sobre las oportunidades para reforzar la cooperación entre la FIA y Argentina, tanto en el ámbito de la movilidad como del automovilismo. Ambos presidentes abordaron los objetivos de Argentina para seguir impulsando el desarrollo del automovilismo, incluida la Fórmula 1 y los otros cinco campeonatos mundiales de la FIA, aprovechando su larga tradición en el ámbito de las carreras y la pasión de sus aficionados.

Asimismo, analizaron el panorama de la movilidad, en rápida evolución, y la importancia de la colaboración entre los gobiernos, los clubes miembros de la FIA y el sector automotor para ofrecer un transporte más seguro, accesible y sustentable a los usuarios de la vía pública.

El encuentro se suma a la serie de reuniones de alto nivel que el titular de la FIA está manteniendo en toda Sudamérica, como las celebradas en los últimos días con los presidentes de Chile, José Antonio Kast, y de Paraguay, Santiago Peña, en el marco de la colaboración de la Federación con los gobiernos y sus clubes miembros para impulsar el automovilismo y reforzar la movilidad en toda la región.

Al inaugurar el Congreso, el presidente de Argentina, Javier Milei, declaró: "El Automóvil Club Argentino ha hecho un aporte enorme al automovilismo nacional, y Argentina es un país apasionado por los autos. La pasión argentina por las carreras nunca ha disminuido.

Por eso los invito a soñar conmigo. Argentina reúne todas las condiciones para albergar nuevamente la Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Rally en su calendario. Tenemos esa tradición. Tenemos a los pilotos. Y ahora estamos recuperando la seriedad institucional que estas categorías requieren antes de elegir un país. Lo tenemos absolutamente todo.

Es hora de acelerar a fondo en esa dirección, y los invito a que este Congreso [Americano de la FIA] sea el primer paso hacia ese retorno. Porque, al fin y al cabo, la libertad de moverse, de elegir el auto que uno maneja, la ruta que toma y el destino al que quiere llegar es una de las expresiones más concretas y cotidianas de la libertad.

Hoy los recibimos con esas mismas rutas más abiertas que nunca, y con la misma convicción de que cualquiera que quiera circular, competir o construir en Argentina debe poder hacerlo con total libertad.

Avancemos juntos a toda velocidad para hacer realidad este sueño".

El presidente de la FIA, Su Excelencia Mohammed Ben Sulayem, afirmó: "Ha sido un honor reunirme con el presidente Milei e inaugurar juntos el Congreso Americano de la FIA aquí, en Buenos Aires. Argentina cuenta con una tradición extraordinaria en el ámbito del automovilismo y una comunidad apasionada de aficionados, pilotos y voluntarios. Dialogamos sobre cómo potenciar ese legado, crear nuevas oportunidades para las próximas generaciones y fomentar la ambición de Argentina de traer más eventos automovilísticos internacionales al país.

También en materia de movilidad, esta región está atravesando cambios profundos. Nuestros clubes miembros juegan un rol central en esa transformación, por lo que este Congreso se propone reunir sus conocimientos, compartir soluciones y garantizar que la FIA siga cumpliendo con los usuarios de la vía pública y a las comunidades del automovilismo en todo el continente americano".

El Congreso está organizado por el Automóvil Club Argentino, uno de los clubes miembros de la FIA de más larga data, con más de 122 años de trayectoria en el país, que desempeña un papel clave en el desarrollo tanto de la movilidad como del deporte automotor en toda Argentina.

El presidente del Automóvil Club Argentino, César C. Carman, declaró: "Es un gran honor para el Automóvil Club Argentino recibir en Buenos Aires al presidente Milei, al presidente Ben Sulayem y a los demás clubes miembros de la FIA.

La Argentina tiene una profunda conexión con el mundo del automóvil y con el automovilismo, y estamos muy orgullosos del rol que el ACA ha desempeñado a lo largo de esa historia. Este Congreso nos brinda una importante oportunidad para mirar juntos hacia el futuro, compartiendo ideas y reforzando la cooperación, de modo que podamos seguir al servicio de los usuarios de la vía pública y desarrollando el automovilismo tanto aquí, en Argentina, como en todo el continente americano".

Del 31 de agosto al 2 de septiembre, el Congreso Americano de la FIA servirá de plataforma para que los clubes miembros de la FIA compartan conocimientos y desarrollen soluciones en torno a algunas de las mayores oportunidades y desafíos que afrontan el automovilismo y la movilidad en toda la región.

Los debates incluirán la seguridad vial, la movilidad sustentable y accesible, el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías automotrices, así como la evolución de las necesidades de los usuarios de la vía pública, junto con el crecimiento continuo y la accesibilidad del deporte del motor en toda la región.

Argentina ofrece un escenario ideal, ya que el automovilismo está profundamente arraigado en la cultura del país, desde Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón del mundo de Fórmula 1 de la FIA, hasta el actual piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, pasando por el pujante panorama de las competencias nacionales en categorías como turismos, rally, karting y monoplazas.

Además de su tradición deportiva, Argentina es uno de los mayores mercados de movilidad de Latinoamérica, con más de 15 millones de vehículos, una extensa red vial y una importante industria automotriz nacional.

Durante el Congreso, la FIA también reconocerá la labor de sus clubes miembros, con el anuncio de los ganadores regionales del "FIA Innovation Challenge 2026" de las Regiones III y IV y del galardonado con el Premio José Abed.

El Congreso Americano es el segundo de los cuatro encuentros regionales de la FIA que se celebrarán en 2026, y forma parte de la labor de la Federación para impulsar a sus 246 clubes miembros y reforzar la colaboración en toda su red mundial de automovilismo y movilidad.

Sobre FIA

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) es el organismo rector del automovilismo mundial y la federación de organizaciones de movilidad en todo el mundo. Es una entidad sin fines de lucro comprometida con la innovación y la promoción de la seguridad, la sostenibilidad y la equidad en el ámbito del deportes motor y la movilidad.

Fundada en 1904, con sedes en París, Londres y Ginebra, la FIA agrupa a 246 organizaciones miembro repartidas por los cinco continentes, que representan a millones de usuarios de la vía pública, profesionales del automovilismo y voluntarios. La organización elabora y aplica reglamentos para los deportes de motor, incluidos los siete Campeonatos Mundiales de la FIA, para garantizar que las competiciones internacionales sean seguras y justas para todos.