EU revisará la nacionalidad de padres que pidan pasaportes estadunidenses para sus hijos

La administración Trump pronto revisará la ciudadanía y condición migratoria de padres que soliciten pasaportes estadunidenses para sus hijos nacidos en Estados Unidos, una nueva medida contra la nacionalidad por nacimiento, que podría impactar también a extranjeros y a padres de familia indocumentados.

La nueva directiva negaría la ciudadanía a los niños cuyos padres trabajen para algún gobierno extranjero en Estados Unidos, participen en fraude o en alguna transacción comercial para obtener la ciudadanía y para aquellos que estén clasificados como enemigos extranjeros.

La medida requeriría al solicitar pasaportes para sus hijos, todos los padres o tutores legales proporcionen prueba de su ciudadanía, como pasaporte estadunidense o certificado de nacimiento, o, si no son ciudadanos, pero residen legalmente en el país, evidencia de su condición migratoria, como la llamada tarjera verde, la identificación de residencia permanente legal.

“La información sería utilizada por el gobierno para determinar si el niño califica para la ciudadanía bajo la nueva orden”, dice la propuesta del Departamento de Estado.

La nueva medida podría iniciar tan pronto como este domingo, de acuerdo con un borrador que obtuvo la agencia Reuters.

El borrador dice que la revisión está dirigida contra el llamado turismo para dar a luz, de parejas o madres de familia que ingresan al país expresamente para que sus bebés nazcan con nacionalidad estadunidense.

La aplicación de la primera medida contra ese tipo de turismo llevó en agosto a cancelar unas 900 visas, incluidas unas 200 de residente de Ciudad Juárez, quienes habían cruzado la frontera con visados de visitante para tener bebés en El Paso, Texas.

La recisión de nacionalidad a padres de nuevos estadunidenses puede impactar a residentes de la frontera mexicana como a migrantes sin autorización para residir en Estados Unidos, porque el borrador dice que se inspeccionará la nacionalidad, pero también la condición migratoria de los padres.