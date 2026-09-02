ICE detiene a más de 2 mil migrantes en Nueva York durante la Operación Rotten Apple

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 2,197 migrantes entre el 27 de julio y el 29 de agosto como parte de la Operación Rotten Apple, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El anuncio fue realizado por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una conferencia de prensa en Nueva York.

Mullin destacó que el operativo se desplegó en distintos puntos del estado y lo enmarcó dentro del aumento de los controles migratorios impulsados por la administración de Donald Trump.

Gracias al arduo trabajo de los hombres y mujeres de ICE y nuestros socios federales, la Operación Manzana Podrida logró lo que los políticos que defienden los santuarios en la ciudad y el estado de Nueva York se niegan a hacer: hacer que el estado de Nueva York sea más seguro”, declaró.

Las autoridades federales sostienen que entre los arrestados había personas con antecedentes por homicidios, violaciones, secuestros, tráfico de drogas y delitos contra menores. El DHS también señaló que algunos tenían vínculos con pandillas. Sin embargo, no se ofreció un desglose individual de los casos ni se aseguró que todos los detenidos contaran con condenas penales.

En el comunicado oficial, el gobierno federal acusó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de firmar una orden ejecutiva que convierte a la ciudad “en un escudo para que los migrantes ilegales violentos y delincuentes reincidan y creen más víctimas inocentes”.

La operación volvió a poner de relieve las tensiones entre el gobierno federal y las autoridades locales de Nueva York. Mullin acusó al gobernador Kathy Hochul y al alcalde Mamdani de no colaborar con los agentes federales, y aseguró que el operativo se realizó sin asistencia estatal ni municipal.

El estado ha defendido que la cooperación con ICE puede mantenerse en casos vinculados a delitos, pero cuestiona el uso de recursos locales para acciones migratorias de carácter civil.

La Operación Rotten Apple se realizó en un momento donde se registra un incremento de las detenciones migratorias en todo el país. Datos del Deportation Data Project indican que ICE realizó cerca de 50 mil arrestos en julio, el nivel mensual más alto registrado durante el segundo mandato de Trump.

Durante los primeros 11 días de ese mes, el promedio diario alcanzó 1,593 arrestos, superando el récord de junio. El aumento de las operaciones ha generado críticas de organizaciones defensoras de migrantes y de autoridades locales, mientras la administración federal insiste en que la expansión de ICE es necesaria para aplicar las leyes de inmigración y retirar del país a personas sujetas a deportación.