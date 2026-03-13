Suspensión MASIVA de vuelos en aeropuertos de Washington por "fuerte" olor químico

Las operaciones aéreas en el área de Washington D. C. se vieron alteradas este viernes 13 de marzo de 2026 después de que autoridades federales ordenaran una suspensión temporal de despegues, conocida como ground stop, en varios aeropuertos del noreste de Estados Unidos.

La medida fue adoptada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) tras detectarse un fuerte olor químico en la instalación conocida como Potomac TRACON, un centro clave para la gestión del tráfico aéreo en la región de la capital estadunidense.

El incidente obligó a detener temporalmente las salidas de vuelos y generó retrasos en algunos de los aeropuertos más transitados del corredor del Atlántico medio.

Suspensión de vuelos afecta a aeropuertos

La interrupción impactó directamente a cuatro aeropuertos que sirven al área metropolitana de la capital estadunidense:

Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington

Aeropuerto Internacional Washington Dulles

Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington

Aeropuerto Internacional de Richmond

El origen del problema se detectó en Potomac TRACON, una instalación ubicada en Warrenton, Virginia, encargada de coordinar el tráfico aéreo en gran parte del espacio aéreo de la región, particularmente durante las fases de aproximación y aterrizaje.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que la suspensión respondía a un problema detectado en ese centro de control.

ÚLTIMA HORA: PARADA EN TIERRA ACTUALMENTE EN LOS SIGUIENTES AEROPUERTOS: Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), Aeropuerto Internacional Washington Dulles (IAD), Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington (BWI) y Aeropuerto Internacional de Richmond (RIC). La FFA está trabajando para abordar el origen de un fuerte olor proveniente del TRACON de Potomac que está afectando las operaciones en los tres aeropuertos”.

Las autoridades indicaron que el objetivo de la medida era garantizar la seguridad de las operaciones mientras se investigaba el origen del olor químico.

Afectaciones para miles de pasajeros

Aunque la suspensión fue temporal, el incidente provocó retrasos y modificaciones en itinerarios de vuelo.

Plataformas de seguimiento aéreo reportaron demoras en varias rutas, particularmente en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, donde algunos vuelos registraban retrasos cercanos a 90 minutos o más en las salidas.

La congestión también se extendió a otros aeropuertos cercanos, incluidos retrasos en tierra en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, debido a problemas técnicos en equipos.

Las interrupciones podrían haber afectado a miles de pasajeros, especialmente aquellos con conexiones programadas en los aeropuertos del área de Washington.

Incidente ocurre en medio de presión operativa en aeropuertos de EU. El episodio se suma a una serie de dificultades recientes que han afectado al sistema aeroportuario estadunidense.

En los últimos meses, viajeros han enfrentado largas filas y retrasos en distintos aeropuertos del país, en parte por la escasez de personal vinculada al cierre parcial del gobierno federal, que ha impactado operaciones en agencias relacionadas con la aviación.

Equipos investigan el origen del olor detectado en el centro de control. Especial.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el origen exacto del olor químico detectado en el centro de control aéreo.

Hasta el momento, la FAA no ha confirmado cuándo se normalizarán completamente las operaciones ni si el incidente está relacionado con otros eventos recientes en la región, como trabajos de reparación en infraestructuras cercanas al río Potomac.