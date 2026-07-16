Justicia de la UE avala la amnistía de Pedro Sánchez a independentistas catalanes

La Justicia de la Unión Europea avaló este jueves la polémica ley de amnistía que benefició a los independentistas tras el intento de secesión de Cataluña en 2017, una resolución que representa un respaldo para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un momento marcado por la debilidad política de su administración.

En una decisión ampliamente esperada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que "el Derecho de la UE no impide esa ley de amnistía", al considerar que este instrumento "busca reducir las tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación", de acuerdo con lo señalado en un comunicado del propio tribunal.

La ley de amnistía, que dividió profundamente a la sociedad española y recibió fuertes críticas por parte de la oposición de derecha, fue aprobada de manera definitiva por el Parlamento español en mayo de 2024.

TJUE respalda la ley de amnistía impulsada por Sánchez

La medida fue el acuerdo político que permitió a Pedro Sánchez ser reelegido como presidente del Gobierno a finales de 2023, gracias al respaldo de los partidos independentistas catalanes, entre ellos Juntos por Cataluña, encabezado por Carles Puigdemont.

Ya no hay duda. La ley de amnistía (...) es conforme al derecho europeo", afirmó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante una declaración televisada. El funcionario sostuvo que, aunque la norma fue rechazada "frontalmente" por una parte de la población, "ha merecido la pena".

Asimismo, agregó que "tengo la convicción de que una vez visto sus efectos" de normalización política en Cataluña, "hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos".

Por su parte, el presidente de Cataluña, Salvador Illa, aseguró que el fallo "es una muy buena noticia para Cataluña, para España y para la democracia", y consideró que la amnistía "abre un futuro de esperanza" para esa comunidad autónoma.

El líder separatista exiliado de Cataluña, Carles Puigdemont. Foto: AFP.

Puigdemont aún no es beneficiado por la amnistía

En contraste, el Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición, sostuvo que "ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo" durante los hechos ocurridos en 2017.

Ningún presidente debe cambiar poder por impunidad", añadió el partido, que desde hace meses exige la renuncia de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas, petición que el mandatario ha rechazado.

El Gobierno estimaba que casi 400 personas relacionadas con el fallido intento de secesión serían beneficiadas por la ley y, en la mayoría de los casos, así ocurrió. Sin embargo, varios dirigentes independentistas quedaron fuera de sus alcances, entre ellos Carles Puigdemont.

En el caso del expresidente catalán, quien se trasladó a Bruselas tras los acontecimientos de 2017 para evitar a la justicia española, el Tribunal Supremo resolvió que la ley no era aplicable debido a que enfrentaba una investigación por el delito de malversación.

Para el alto tribunal español, las acciones atribuidas a Puigdemont afectaron "a los intereses financieros de la Unión Europea".

El regreso de Puigdemont sigue pendiente

No obstante, el TJUE sostuvo un criterio distinto al considerar que dar amnistía el delito de malversación no menoscaba "los intereses financieros de la Unión Europea", una interpretación que podría acercar el regreso de Puigdemont a España, donde aún enfrenta una orden de captura.

Aun así, el líder independentista espera la resolución del Tribunal Constitucional español, que en los próximos meses deberá definir si el delito de malversación puede quedar comprendido dentro de la ley de amnistía.

La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también representa un respaldo para el Gobierno de Pedro Sánchez, que atraviesa un escenario complejo al no contar con mayoría parlamentaria, enfrentar una baja en su popularidad y lidiar con diversos escándalos de corrupción que involucran a personas cercanas a su entorno político.

Uno de esos factores es que el partido de Puigdemont decidió romper el año pasado con el Gobierno al acusar incumplimientos en los acuerdos alcanzados con los socialistas, entre ellos que el expresidente catalán aún no ha podido beneficiarse de la amnistía.

"Solo se habrá cumplido plenamente la ley (...) cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista", afirmó el ministro Félix Bolaños, quien sostuvo que ello debería ocurrir "lo antes posible".

Con información de AFP.

*mcam