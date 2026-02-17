Irán y Estados Unidos logran avances en negociaciones nucleares en Ginebra, dice ministro

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, informó que Irán y Estados Unidos alcanzaron un entendimiento sobre los principales “principios rectores” durante la segunda ronda de negociaciones nucleares celebrada el martes en Ginebra.

Araqchi aclaró que este progreso no significa que se haya alcanzado un acuerdo definitivo, pero destacó que se ha iniciado un camino hacia posibles consensos.

La prensa estatal iraní había señalado previamente que Irán cerraría temporalmente parte del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el suministro mundial de petróleo, mientras se desarrollaban las conversaciones.

Estados Unidos, por su parte, envió una fuerza de combate al Golfo Pérsico como medida de presión para que la república islámica hiciera concesiones en torno a su programa nuclear.

Relevancia del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más críticos para el comercio energético global, ya que por él transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier cierre o restricción en esta vía marítima genera preocupación inmediata en los mercados internacionales y en los países dependientes de la importación de crudo.

Aunque se han definido principios básicos, las negociaciones aún requieren trabajo técnico y político para transformarse en un acuerdo formal. La dinámica refleja tanto la presión militar y diplomática de Estados Unidos como la estrategia de Irán de utilizar su posición geográfica y energética como herramienta de negociación.

Trump anunció participación “indirecta” en negociaciones nucleares con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que participaría “indirectamente” en las conversaciones de alto riesgo sobre el programa nuclear iraní, previstas para el martes en Ginebra. “Participaré en esas conversaciones, indirectamente. Y serán muy importantes”, dijo a periodistas a bordo del Air Force One.

Trump añadió que, en su opinión, Teherán busca llegar a un acuerdo, lo que abre expectativas sobre el rumbo de las negociaciones.

La tensión en la región aumentó antes de las conversaciones. Estados Unidos desplegó un segundo portaaviones en Oriente Próximo y, según fuentes citadas por Reuters, el ejército estadounidense se prepara para la posibilidad de una campaña militar sostenida si las negociaciones fracasan.

Al ser consultado sobre las posibilidades de éxito, Trump señaló que Irán había mantenido históricamente una postura dura en las negociaciones, pero recordó las consecuencias de ese enfoque el verano pasado, cuando Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes.

El mandatario sugirió que esta vez Teherán estaría motivado para negociar.

No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo”

Con información de Reuters