Sube a 30 la cifra de muertos por lluvias en Brasil; hay 39 desaparecidos

Al menos 30 personas murieron tras las fuertes lluvias queazotaron el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil,según informaron las autoridades locales el martes, mientras que39 personas siguen desaparecidas.

El departamento de bomberos del estado confirmó que las muertes se produjeron en las ciudades de Juiz de Fora y ⁠Ubá, separadas por unos 110 kilómetros.

El presidente ⁠Luiz Inácio Lula da Silva expresó suscondolencias en una publicación de X.

Nuestro objetivo es garantizar la asistencia humanitaria, el restablecimiento de los servicios básicos, el apoyo a las personas desplazadas y la ayuda para la reconstrucción", escribió.

Alrededor de 440 personas han sido desplazadas en Juiz deFora, según informó el ayuntamiento, ya que las ⁠lluviasprovocaron inundaciones y deslizamientos de tierra y obligaron asuspender las clases en las escuelas municipales.

Se han movilizado equipos especializados para responder alos incidentes y buscar a las personas desaparecidas, añadió. Eldepartamento de bomberos del estado dijo que se habíandesplegado 134 agentes en Juiz de Fora ⁠y Ubá.

Es una ⁠situación precaria; hay muchas personasdesaparecidas. Pero ayudándonos unos ⁠a otros, acabaremosencontrándolos ⁠a todos", dijo Gabriel Vitor, un bombero estatalde 24 años desplegado en Juiz de Fora.

ESTADO DE CALAMIDAD

El Gobierno de Brasil ha reconocido el estado de calamidaden Juiz de Fora, lo que acelerará las labores de socorro y laayuda humanitaria, según ha informado en un comunicado.

Gran parte de Brasil entra en el pico de la temporada delluvias durante el verano austral, de diciembre a marzo, lo quetrae consigo frecuentes aguaceros intensos, tormentaseléctricas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Fue terrible; no hay palabras para describir lo triste quees. Solo le pedimos a Dios que encuentre a los supervivientes yhaga un milagro", dijo Jaqueline Teixeira, una residente de Juizde Fora de 45 años.

El ayuntamiento de Juiz de Fora dijo que este ha sido elfebrero más lluvioso de la historia de la ciudad, con unasprecipitaciones que ya duplican con creces la cantidad previstapara el mes.

La alcaldesa Margarida Salomão dijo en un comunicado en lasredes sociales que la situación era "crítica".

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil emitió elmartes alertas de lluvias intensas para partes de 14 estados,entre ellos toda la zona de Minas Gerais y Río de Janeiro.(Información de Sérgio Queiroz en Juiz de Fora, Isabel Teles yEduardo Simões en São Paulo, Rodrigo Viga Gaier en Río deJaneiro; edición de Gabriel Araújo, Rod Nickel y Alistair Bell;editado en español por Jorge Ollero Castela).

cva*