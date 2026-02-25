Cinco momentos que marcaron la guerra en Ucrania: de la invasión rusa a la diplomacia

Estos son los cinco momentos clave del conflicto bélico en Ucrania que, desde que comenzó con la invasión rusa de 2022, se ha convertido en el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Los cuatro años de combates han dejado decenas de miles de muertos - o quizá cientos de miles - y millones de refugiados.

24 DE FEBRERO DE 2022: INICIO DE LA INVASIÓN

El 21 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin reconoce la independencia de las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás (este), enfrentadas al ejército ucraniano desde 2014.

Tres días después, al amanecer, las tropas rusas lanzan una ofensiva militar de gran escala contra Ucrania, presentada por Moscú como una "operación militar especial" destinada, según el Kremlin, a "desnazificar" y "desmilitarizar" al país vecino.

El ejército ruso avanza con rapidez en el sur y el noreste, pero no logra tomar la capital, Kiev, desde donde el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dirige la resistencia.

La ciudad portuaria de Mariúpol cae tras un asedio devastador de varios meses. Los primeros intentos de negociación, celebrados en Bielorrusia y luego en Turquía, no llegan a ningún resultado.

PRIMAVERA DE 2022: LA MASACRE DE BUCHA

Tras la retirada del ejército ruso de los alrededores de Kiev, aparecen en Bucha y en otras localidades cercanas los cuerpos de cientos de civiles ejecutados de forma sumaria. Ucrania acusa a las fuerzas rusas, que niegan ser responsables de la masacre.

Estas escenas estremecedoras, constatadas por varios medios, incluido AFP, provocan una indignación internacional y dan pie a las primeras investigaciones por crímenes de guerra.

Un año después, el 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emite una orden de arresto contra Putin por "crimen de guerra" y se le acusa de la "deportación ilegal" a Rusia de miles de niños de zonas ocupadas.

VERANO 2022 - INVIERNO 2023: CONTRAOFENSIVAS UCRANIANAS

A partir del verano de 2022, las fuerzas ucranianas lanzan una serie de contraofensivas. Con el apoyo de armamento suministrado por países occidentales, logran recuperar amplias zonas de la región de Járkov, en el noreste, y la capital regional de Jersón, en el sur. Mientras tanto, en Bajmut, convertida en un paisaje de ruinas, se libra una batalla larga y sangrienta.

En medio de sus dificultades, Rusia enfrenta en junio de 2023 otra amenaza: la rebelión del grupo paramilitar Wagner, que avanza hacia Moscú antes de detenerse de forma abrupta. Su líder, Yevgueni Prigozhin, muere en agosto en un misterioso accidente aéreo.

En el verano de 2023, el ejército ucraniano vuelve a intensificar sus operaciones en el sur y el este, pero no logra romper las defensas rusas.

2024: KURSK Y EL AVANCE LENTO DE RUSIA

A partir de febrero de 2024, las tropas rusas recuperan la iniciativa en el frente. Pese a las pérdidas, avanzan de forma lenta pero constante, tomando varias posiciones fortificadas ucranianas en el este, frente a un adversario que sufre la falta de tropas y munición.

En agosto de 2024, las fuerzas ucranianas cruzan la frontera rusa y ocupan cientos de kilómetros cuadrados en la región de Kursk. Son expulsadas en marzo de 2025, tras una batalla en la que participaron también soldados norcoreanos.

Los ataques rusos con drones y misiles contra Ucrania se vuelven masivos, y ni las baterías estadounidenses Patriot ni los cazas F?16 entregados a Kiev logran frenarlos.

El 21 de noviembre de 2024, Rusia lanza un misil balístico de alcance intermedio (IRBM) Orechnik - sin las ojivas nucleares para las que está diseñado - contra una fábrica militar ucraniana. Este armamento vuelve a emplearse el 8 de enero de 2026, esta vez contra una planta aeronáutica en el oeste de Ucrania, cerca de las fronteras de la OTAN.

DESDE 2025: EL TORBELLINO DE LA DIPLOMACIA DE TRUMP

De regreso en la Casa Blanca, y mientras el frente en Ucrania permanece estancado, Donald Trump sorprende al anunciar negociaciones directas con Vladimir Putin. El 28 de febrero de 2025, critica públicamente a Volodimir Zelenski en la Casa Blanca, ante las cámaras, y amenaza con cortar la ayuda militar a su país.

Desde entonces, el presidente estadounidense alterna gestos de presión y de acercamiento. En noviembre presenta un plan para resolver el conflicto que incorpora algunas de las exigencias de Moscú, como la cesión de territorios ucranianos, a cambio de garantías de seguridad para Kiev.

Para aumentar la presión, Rusia lanza una serie de ataques que destruyen la red energética ucraniana, dejando a cientos de miles de personas sin luz ni calefacción en medio de un invierno especialmente duro. Ucrania responde con una campaña de ataques contra refinerías de petróleo rusas.

Aun así, la vía diplomática no se cierra: negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses se reúnen en Abu Dabi y luego en Ginebra, en enero y febrero de 2026. Moscú mantiene su exigencia principal: que Kiev retire por completo sus fuerzas de la región ucraniana del Donbás, el mayor punto de bloqueo en las conversaciones.

cva*