'Derrocamos a uno de los capos más siniestros': Donald Trump

Al criticar las fronteras abiertas y el dominio del narcotráfico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la seguridad de su país es prioridad.

Estamos impulsando la defensa de nuestro país, durante años, incluyendo grandes partes de México, han sido controladas por cárteles asesinos, por eso designé estos grupos como carteles terroristas y declare el fentanilo como arma de destrucción masiva”, declaró el mandatario en el mensaje Estado de la Unión, ayer.

Ante el Congreso, Trump aludió a la captura del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, sin mencionarlo por su nombre.

Hemos derrocado a uno de los líderes más siniestros, lo vieron ayer”, aseguró el republicano.

En política exterior, aseveró que defenderá a los ciudadanos de su país “donde sea”.

Además, criticó las políticas de fronteras y aseguró que en los últimos nueve meses no había ingresado ningún indocumentado.

El mensaje del mandatario se prolongó por 1:47 horas, con lo que rompió su propio récord, con un mensaje al Congreso el año pasado, con 1:40 horas.

El evento destacó por la gran cantidad de ovaciones al mandatario, de hecho tan solo en la primera media hora hubo ocho episodios de aplausos.

Ahora tenemos la frontera más segura más fuerte de nuestro país, por mucho.En los últimos nueve meses cero inmigrantes han sido admitidos en EU”, dijo.

Además, condenó las ciudades santuario.

Lo único que se interpone entre los estadunidenses y una frontera abierta es el presidente Donald J. Trump y nuestros compatriotas republicanos del Congreso”, declaró.

Criticó a los demócratas por cortar fondos al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El Estado de la Unión le da la oportunidad al pueblo de ver lo que sus representantes realmente creen. El primer deber es proteger a los estadunidenses, no a los indocumentados”, afirmó.

De los miembros de la familia presidencial, fueron captados los hijos del mandatario, Ivanka y su yerno, Jared Kushner, así como su hijo Barron, también asistió la primera dama, Melania.

En cuanto a miembros de su gabinete, acudieron el secretario de Estado, Marco Rubio; Scott Bessent, secretario del Tesoro; Pam Bondi, fiscal general; Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.

Llegó a las 20:06 (tiempo de México) al pleno del Capitolio acompañado de una escolta bipartidista, vistiendo una corbata roja y el pin de la bandera de su país en la solapa, como acostumbra.

LOGRO ETERNO EN VENEZUELA

El republicano destacó la operación del 3 de enero pasado, cuando el ejército extrajo al expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En enero, guerreros americanos de élite llevaron a cabo una opoeración del más alto poder militar, para terminar con el reinado de Nicolás Maduro”, dijo.

Tras eso, celebró las nuevas relaciones entre ambas partes.

Abre un nuevo y brillante comienzo para venezuela, estamos trabajando de cerca con la presidenta Delcy Rodríguez y traer nueva esperanza a aquellos que han sufrido. Hubo muchos héroes en esa redada para capturar a maduro, pero las hazañas de esa noche van a vivir para siempre”, sostuvo.

Tan es así que la Unión Americana recibió más de 80 millones de barriles de crudo “de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela”.

Ayer, sólo cuatro, de nueve, jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos asistieron al Congreso, luego de que el viernes pasado, el mayor tribunal del país anuló los aranceles recíprocos.

Los aranceles van a permanecer, con leyes alternativas, esto nos va a llevar a una solución. No va a ser necesaria la acción del Congreso”, dijo.

El republicano insistió en que heredó una nación en crisis y culpó al gobierno de su antecesor Joe Biden.

Nuestra nación está de regreso, mejor más grande y más rica que nunca. Ésta es la era dorada de Estados Unidos”, subrayó.

Presumió disminución en las cifras de homicidios, tasas de interés e inflación.

En política exterior, insistió en que puso fin a ocho guerras, y aludió a su rol en los conflictos en la Franja de Gaza y respecto a Irán.

Celebró que su país será sede de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Esta noche puedo decir que hemos logrado una transformación y un cambio para la historia. Somos el mejor país del mundo”, concluyó.

