Estados Unidos ataja cinco lanchas con migrantes mexicanos

Oficiales de la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaron cinco embarcaciones en el océano Pacifico que salieron de Baja California hacia San Diego, llevando a bordo a 62 migrantes mexicanos y extranjeros, quienes fueron detenidos y entregados a la Patrulla Fronteriza.

En el operativo también participaron oficiales del Departamento de Seguridad Nacional y la Marina de Guerra de los Estados Unidos.

Fue el sábado cuando el guardacostas USCGC Haddock patrullaba la zona e interceptó una primera embarcación en la que viajaban 10 personas, todas de nacionalidad mexicana.

Ante reportes adicionales de tráfico ilícito en la zona, se desplegó un helicóptero y una lancha del buque de combate litoral USS Augusta, junto con un Equipo de Aplicación de la Ley Marítima de la Guardia Costera.

Tras ignorar órdenes de detenerse, las autoridades realizaron algunos disparos de advertencia.

Las cinco embarcaciones fueron interceptadas en un lapso de 90 minutos, en el Océano Pacífico al sur de la Isla de San Clemente, en la costa de California.

Cuatro de las cinco embarcaciones fueron incautadas por las autoridades. La quinta, que presentaba filtraciones de agua, fue abandonada en el mar.

Los detenidos fueron trasladados al Sector San Diego de la Guardia Costera, donde quedaron a disposición del Departamento de Seguridad Nacional.

