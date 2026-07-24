Hutíes amenazan con represalias tras ataques saudíes en Yemen

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, prometieron tomar represalias contra Arabia Saudita después de acusar al reino de atacar infraestructura civil, lo que amplifica el alcance de la guerra en Oriente Medio.

Riad golpeó objetivos militares hutíes en la ciudad portuaria de Hodeida el viernes mientras que medios rebeldes reportaron dos heridos, después de que el grupo anunciara un bloqueo en el mar Rojo al principal país productor de petróleo y atacara sus barcos.

Este recrudecimiento marca un nuevo frente en la guerra desencadenada con los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero y se suma a la parálisis que Teherán hace del estrecho de Ormuz, la otra única ruta marítima saudita.

Los ataques del enemigo saudí contra instalaciones civiles en Hodeida y la isla de Kamaran constituyen una peligrosa escalada", publicó el medio de los hutíes, Ansarollah, en Telegram.

"Afirmamos que estos crímenes recientes no quedarán sin respuesta", añadió.

Una fuente de seguridad yemení informó a la AFP que una base naval en Hodeida y un campamento militar en la isla de Kamaran estuvieron entre los objetivos saudíes.

La coalición liderada por Arabia Saudita afirmó horas antes que bombardeó instalaciones hutíes y destruyó objetivos que amenazaban el transporte comercial.

El ejército terrorista hutí (...) atacó buques comerciales en el mar Rojo", informó Turki al Maliki, portavoz de la coalición liderada por los sauditas, en la red social X.

Añadió que la alianza "llevó a cabo una respuesta decisiva y contundente" contra instalaciones militares hutíes utilizadas para amenazar la navegación en el mar Rojo y señaló que "la respuesta militar ya ha concluido".

Los residentes de Hodeida informaron haber escuchado explosiones, incluso cerca del puerto.

Los ataques aéreos tuvieron como objetivo el edificio de telecomunicaciones cerca de la entrada este del puerto de Hodeida y la base naval de Ras al Kathib", dijo la fuente de seguridad yemení, que pidió permanecer en el anonimato.

La cadena de televisión hutí Al Masirah informó que dos personas resultaron heridas: un trabajador en Hodeida y una mujer en la isla de Kamaran.

El lunes, los rebeldes habían advertido en un mensaje de radio dirigido a los barcos que apuntarían a las embarcaciones "pertenecientes al enemigo saudí" que no acataran su bloqueo.