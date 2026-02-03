SpaceX cancela vuelos del Falcon 9 tras un problema en la segunda etapa

SpaceX de Elon Musk detuvo los vuelos de su cohete Falcon 9 debido a un problema no especificado que experimentó su segunda etapa después de desplegar con éxito los satélites Starlink en órbita el lunes, dijo la compañía.

Después de que el Falcon 9 de dos etapas entregó 25 satélites Starlink al espacio en una misión de rutina desde el sur de California, la segunda etapa del cohete "experimentó una condición anormal" mientras se preparaba para desorbitarse como estaba planeado, escribió SpaceX en X, y agregó que la etapa del cohete vació todo su combustible restante como estaba diseñado después de un percance.

"Los equipos están revisando los datos para determinar la causa raíz y las acciones correctivas antes de regresar al vuelo", dijo SpaceX.

Falcon 9 es el cohete más activo del mundo: se lanzó 165 veces en 2025, la mayoría de ellas en misiones internas de SpaceX para expandir su constelación Starlink. Un fallo de misión en 2024, que condenó a la pérdida de un lote de satélites Starlink, fue el primer fracaso de SpaceX con el cohete desde 2016.

La misión del lunes no fue un fracaso. Sin embargo, un problema con la segunda etapa del cohete, si no se soluciona, podría poner en peligro futuras entregas de satélites a la órbita o zonas pobladas si el vehículo no se deshace adecuadamente de sí mismo.

El cuerpo de la segunda etapa del Falcon 9 está diseñado para reingresar a la atmósfera de la Tierra después de impulsar cargas útiles a la órbita, usando sus motores para apuntar a una zona de reingreso alejada de áreas pobladas en caso de que algún componente sobreviva a la salida de órbita.

SpaceX no indicó cuánto durará la investigación del accidente. Un portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA), que supervisa las actividades de lanzamiento de cohetes y su impacto en la seguridad pública, fue suspendido temporalmente durante el cierre gubernamental y no respondió a una solicitud de comentarios.