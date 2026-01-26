Socios confiables: UE y México, aliados estratégicos en un mundo fragmentado

La firma del Acuerdo Global Modernizado, la inversión sostenible y la defensa del multilateralismo son la columna vertebral de la relación bilateral Unión Europea-México, sostuvo el secretario general Adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Olof Skoog.

Además, para la UE la asociación estratégica con nuestro país es de gran prioridad en un momento de alta tensión geopolítica y debilitamiento del orden internacional, dijo Skoog en entrevista con Excelsior, quien estuvo de visita la semana pasada para participar en diálogos de alto nivel sobre asuntos políticos y multilaterales, además de sostener una reunión con el canciller Juan Ramon de la Fuente.

México y la Unión Europea atraviesan un momento clave de relanzamiento político. ¿Cuáles considera que son las prioridades para fortalecer la relación bilateral en los próximos años?

Vivimos tiempos en los que las relaciones internacionales se vuelven cada vez más transaccionales y las agresiones hacia el derecho internacional son más frecuentes. Ante esta situación, la asociación estratégica con México es más importante que nunca, porque es un aliado cercano y uno de los socios estratégicos en América Latina. Reforzar nuestro compromiso en todos los niveles —ya sea bilateral, birregional o multilateral— debe seguir siendo la prioridad.

La Unión Europea está comprometida con la firma del Acuerdo Global Modernizado en el que todos ganan, basado en reglas claras y previsibles, así como en una cooperación mutuamente beneficiosa. Con éste abriremos nuevas oportunidades para México y la Unión Europea, además, mandamos un mensaje a favor del entendimiento, del levantamiento de aranceles y de búsqueda conjunta de soluciones a retos comunes. La modernización de la relación a través del Acuerdo Global es nuestra máxima prioridad.

¿Qué mensaje trae la Unión Europea para redefinir la relación económica y política con México?

La Unión Europea es un socio predecible y confiable. En conjunto, es el segundo inversor internacional en México, con cerca de un tercio de la inversión, y el segundo mercado de exportación de productos mexicanos.

El mensaje que tenemos es sencillo, pero contundente: queremos seguir siendo un socio económico de primer orden para México y estamos dispuestos a llevar nuestra relación al siguiente nivel.

Nuestra relación política, cultural, económica, comercial y social es excelente, pero estamos convencidos que aún hay mucho potencial para profundizarla en todos los ámbitos.

La Iniciativa Global Gateway es una de las apuestas centrales de la UE en materia de inversión internacional. ¿Cómo avanza la implementación en México y qué proyectos concretos podrían anunciarse o fortalecerse en el corto plazo?

La implementación de la iniciativa Global Gateway en México marca una transición fundamental hacia una asociación de inversiones de alta calidad, centrada en proyectos de infraestructura sostenibles y socialmente responsables. La estrategia avanza a través de la colaboración del “Equipo Europa” —que une a la Comisión Europea, los Estados miembros y entidades financieras como el Banco Europeo de Inversiones— para movilizar capital público que sirva de palanca para el capital privado en sectores donde México posee un potencial estratégico inigualable.

Ya tenemos los primeros avances. En el Istmo de Tehuantepec, la Unión Europea financió un estudio para ayudar a promover la inversión privada en parques de desarrollo industrial, así como un foro de inversiones de alto nivel.

En Sonora se trabaja en asistencia técnica en el Puerto de Guaymas para preparar un plan de desarrollo con bajas emisiones, y así atraer inversiones europeas sustentables.

Estamos trabajando para promover las inversiones sustentables en el norte del país.

La agenda de inversiones europea tiene un componente social central, que se alinea con los objetivos del Plan México. Está el Modelo Hacendario para la Cohesión Social, que pone a disposición de los gobiernos estatales asistencia técnica para la gestión innovadora de las finanzas públicas, se trabaja con 31 entidades federativas y la Secretaría de Hacienda. Además, a través del proyecto EU4DecentWork trabajamos con las autoridades en la formalización del empleo en el país, en cooperación con empresas y cámaras de comercio europeas.

¿Qué sectores de exportaciones mexicanas tienen mayor potencial de crecimiento en el mercado comunitario y qué retos deben superarse para su acceso?

Los de mayor potencial de crecimiento son aquellos alineados con la doble transición (verde y digital) y la seguridad alimentaria. En primer lugar, la agroindustria sostenible sigue siendo un pilar fundamental; existe una demanda creciente en el mercado comunitario de productos orgánicos, frutas exóticas y alimentos procesados que cuenten con certificaciones de comercio justo y sostenibilidad.

En este ámbito, existe una gran oportunidad para los estados del sur, como Oaxaca, Tabasco o Chiapas. En segundo lugar, la manufactura avanzada, particularmente en componentes para vehículos eléctricos, dispositivos médicos y tecnología aeroespacial, tiene un horizonte de expansión muy amplio a medida que las empresas europeas buscan diversificar sus proveedores.

Una vez que se firme el Acuerdo, viene el trabajo conjunto con las autoridades federales y estatales para promoverlo entre los actores económicos y así dar a conocer los procedimientos necesarios para acceder al mercado europeo.

¿Qué papel puede jugar México como socio político de la UE en la defensa del multilateralismo y el orden internacional basado en reglas?

México es para la Unión Europea un socio político indispensable y un actor con voz de liderazgo natural en el escenario internacional. En un contexto global marcado por la fragmentación y el cuestionamiento de las normas comunes, la relación se apoya en una convicción compartida: los grandes desafíos de nuestro tiempo —del cambio climático a la paz y la seguridad— sólo pueden afrontarse mediante un multilateralismo eficaz y un orden internacional basado en reglas.

México desempeña, además, un papel clave como puente entre regiones y defensor del Derecho Internacional. La cooperación en foros como la ONU y el G20 impulsa derechos humanos, igualdad de género y desarrollo sostenible, con el objetivo de reforzar una gobernanza global más justa, inclusiva y estable.

¿Qué mensaje envía la Unión Europea a México y a América Latina sobre su compromiso a largo plazo con la región en un mundo cada vez más fragmentado y competitivo?

La relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe no se reduce al comercio ni a intereses coyunturales, descansa en valores compartidos que orientan una visión común del mundo. Derechos humanos, libertades fundamentales, Estado de derecho, democracia, igualdad, no discriminación, progreso social y solidaridad son la columna vertebral. Ese espíritu guía el vínculo CELAC-UE, ratificado en las cumbres de 2023 en Bruselas y de 2025 en Santa Marta.

La relación se construye día a día sobre el multilateralismo, herramienta clave para afrontar desafíos globales y preservar la paz, aunque necesitada de reformas para ser más eficaz en la prevención y resolución de conflictos.

Con México y la región, el objetivo es sostener los avances logrados durante casi un siglo y modernizar el sistema para responder mejor a los retos de la actualidad. Es una responsabilidad compartida.

cva