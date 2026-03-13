Donald Trump considera que reunirse con Kim Jong Un sería “bueno”: ministro surcoreano

El primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un sería "bueno".

Washington lleva décadas liderando los esfuerzos para desmantelar el programa nuclear de Corea del Norte, pero las cumbres, las sanciones y la presión diplomática han tenido poco impacto.

En los últimos meses, el gobierno de Trump ha presionado para reactivar las conversaciones de alto nivel con Pyongyang, con la vista puesta en una posible cumbre con Kim Jong Un este año, posiblemente durante la visita que el líder republicano prevé hacer a China en abril.

Trump mencionó la posibilidad de una reunión con Kim durante un viaje a China. REUTERS

El primer ministro surcoreano Kim, quien se reunió con Trump en Washington, dijo que el mandatario le comentó: "Reunirse con (Kim Jong Un) sería bueno. Es realmente bueno reunirse. Pero podría suceder cuando vayamos a China esta vez, o tal vez no, o incluso podría ser más adelante, ¿no es así?".

Kim dijo a los periodistas en Estados Unidos que él y Trump coincidieron en que si una reunión con Kim Jong Un "se produce pronto, o en torno a la visita a China, eso ya sería significativo de por sí".

Pero incluso si no es así, lo que importa en esencia es que se produzca el diálogo o el contacto, y (Trump) parece firme en ese punto", añadió el funcionario surcoreano.

Trump dijo durante un viaje a Asia en octubre que estaba "100 por ciento" abierto a reunirse con Kim Jong Un, un comentario que no obtuvo respuesta por parte de Corea del Norte.

Después de ignorar en gran medida esas propuestas durante meses, Kim Jong Un dijo recientemente que las dos naciones podrían "llevarse bien" si Washington aceptara el estatus nuclear de Pyongyang.

Con información de AFP.