EU ofrece 10 mdd por la cabeza de Jamenei

TEHERÁN.– El gobierno de Estados Unidos ofreció ayer una recompensa de diez millones de dólares (179,502,000 millones de pesos) por información sobre el paradero del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país.

“Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo”, señaló el Departamento de Estado, a dos semanas de la guerra que emprendió en conjunto con Israel contra Irán.

La dependencia que dirige Marco Rubio instó a los informantes a enviar datos a través de las plataformas Tor o Signal.

“Su información podría hacerles elegibles para una reubicación y una recompensa”.

En la lista, hay otros nueve altos funcionarios de la república islámica, incluidos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani; y los ministros de Inteligencia y del Interior, Esmail Jatib y Eskandar Momeni, respectivamente.

También figuran en la lista el asesor militar del líder supremo, el general Yahya Rahim Safavi; y el subjefe de Estado Mayor de la Oficina del líder supremo, Alí Asghar Heyazi.

La Unión Americana también ofrece esta recompensa por cuatro personas cuya identidad no reveló: un comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, un asesor del líder supremo, el jefe militar de la Oficina del líder supremo y el secretario del Consejo de Defensa.

Esto es parte del programa Recompensas por Justicia, del Departamento de Estado, que ofrece recompensas económicas a cambio de información de inteligencia que conduzca a la captura o el procesamiento de personas buscadas.

El padre de Mojtaba Jamenei, el ayatola Alí Jamenei, murió en un atentado con explosivos el psado 28 de febrero, al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Cuando le impuso sanciones en 2019, el Tesoro de Estados Unidos había indicado que Mojtaba Jamenei “representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre”.

Alí Jamenei “delegó parte de sus responsabilidades de liderazgo a su hijo”, quien trabajó “en estrecha colaboración” con unidades de los Guardianes de la Revolución.

Opositores lo responsabilizan de desempeñar un papel en la violenta represión tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 2009, que provocó un amplio movimiento de protesta.

Según una investigación de Bloomberg, Jamenei se enriqueció al tejer una red de empresas fachada en el extranjero.

En el ámbito religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán.