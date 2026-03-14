Cuba confirma diálogo con EU en pleno veto petrolero

LA HABANA.– El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo ayer que su país inició conversaciones con Estados Unidos, en un entorno de bloqueo petrolero que agravó aún más la crisis económica en la isla.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, dijo Díaz-Canel en un video emitido por la televisión estatal.

En su mensaje, el heredero político de los hermanos Castro agregó que espera que las negociaciones alejen a los países “de la confrontación”.

Díaz-Canel emitió el mensaje en una reunión con las más altas autoridades del Partido Comunista.

Entre los dirigentes, en primera fila, estaba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro y quien, pese a no ocupar ningún cargo oficial, ha sido señalado como interlocutor en el marco de conversaciones secretas con la Casa Blanca.

Desde que Estados Unidos capturó y destituyó en enero al presidente Nicolás Maduro, el benefactor extranjero más importante de Cuba, Trump cortó los envíos de petróleo venezolano a la isla y amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda crudo a La Habana.

Al respecto, ayer Díaz-Canel afirmó que su país está interesado en las conversaciones “sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos”.

No obstante, dejó claro que el bloqueo petrolero está pasando factura.

“No ha entrado combustible en Cuba en tres meses, lo que ha provocado una disminución de las reservas de gasóleo y fueloil que ha hecho que la red eléctrica de Cuba sea cada vez más inestable”, dijo Díaz-Canel en una rueda de prensa posterior con medios locales.

Este mensaje ocurrió en un contexto en el que Cuba mató a tiros a los pasajeros de una lancha procedente de Florida, quienes eran exiliados.

Cinco de ellos murieron y los cinco restantes, que resultaron heridos, se encuentran bajo custodia cubana y están recibiendo atención médica.

Con lo cual, ayer el FBI anunció el envío de un equipo de investigación a la isla caribeña para investigar esta incursión, registrada el pasado 25 de febrero.

Mientras que Cuba anunció la cooperación bilateral en torno a este incidente.

“Hay una información y hay una cooperación con las contrapartes norteamericanas y estamos a la espera de un grupo de expertos del FBI para seguir avanzando en esta investigación”, explicó el mandatario.

Las declaraciones de Díaz-Canel confirman lo dicho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a mediados de enero indicó que su gobierno mantenía conversaciones con altos dirigentes de la isla.

A finales de febrero, Trump dijo que estudiaba una “toma de control amistosa” de Cuba. “No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba”, declaró.