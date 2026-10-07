Sheinbaum endurece discurso ante EU, según The Wall Street Journal

El diario The Wall Street Journal informó este miércoles que la presidenta Claudia Sheinbaum empieza a cansarse de tener que tratar bien a Estados Unidos, mientras la administración Trump no para de demandar esfuerzos antinarcóticos y críticas al partido Morena.

Se refirió al “tono más duro que Sheinbaum está adoptando hacia los esfuerzos estadounidenses para combatir el tráfico de drogas en suelo de su país y los ataques de la administración Trump a su partido de izquierda, Morena”.

Dijo que “en las últimas semanas, Sheinbaum ha criticado a Estados Unidos en mítines masivos y eventos públicos, citando la insaciable demanda de narcóticos del vecino del norte y defendiendo la soberanía mexicana, ya que el presidente Trump ha dicho repetidamente que México está gobernado por cárteles”.

Morena responde a las acusaciones de corrupción

Ariadna Montiel, la dirigente de Morena, ha dicho que “no hay lugar para la corrupción dentro del partido”, al tiempo que agregó que ciertas acusaciones de corrupción tienen como objetivo socavar la soberanía de México”, dijo el diario.

Recordó que la semana pasada el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas del estado de Baja California y, antes, el Departamento de Justicia había acusado a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Seamos claros: primero vienen por algunos, luego por otros, hasta que las oficinas del Departamento de Justicia decidan las elecciones en México”, respondió la presidenta.

El diario mencionó la sanción a Carlos Torres Torres, exlegislador panista que, sin pasar a Morena, ocupó un cargo en el gobierno de su esposa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.

El Tesoro acusa a Torres de usar el cargo que tenía para beneficiar al Cártel de Sinaloa.