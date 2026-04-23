El Senado de EU aprueba una financiación de 70.000 mdd para el ICE

WASHINGTON.

Los republicanos del Senado de Estados Unidos sacar adelante un plan de 70.000 millones de dólares para financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante los próximos tres años, haciendo caso omiso de las exigencias de los demócratas de establecer límites a los agentes de control de inmigración y a sus operaciones.

es un paso crucial en su esfuerzo por poner fin al cierre parcial que afecta al Departamento de Seguridad Nacional desde mediados de febrero.

Dos republicanos, los senadores Rand Paul y Lisa Murkowski, se opusieron a la medida.

las comisiones del Congreso a concretar los detalles sobre cómo se gastarían los 70.000 millones de dólares con una legislación distinta que Trump tendría que promulgar. Se espera que ⁠la nueva financiación se mantenga durante la presidencia de Trump, que finaliza ⁠en enero de 2029.

Ante la firme oposición de los demócratas a la iniciativa de financiación, los republicanos un procedimiento poco utilizado conocido como "reconciliación presupuestaria", que permite que algunas leyes relacionadas con el presupuesto eludan la oposición demócrata

Estas medidas solo requieren una mayoría simple para su aprobación en el Senado, compuesto por 100 miembros, en lugar de la mayoría cualificada habitual de 60 votos o más. Los republicanos cuentan con una mayoría de 53 escaños frente a 47.

La financiación para la mayor parte del DHS se agotó hace más de nueve semanas, mientras los demócratas presionaban a los republicanos y a la Casa Blanca ⁠para que aceptaran nuevas restricciones para el ICE y la Patrulla Fronteriza, que operan bajo la dirección del DHS.

Después de que dos ciudadanos estadounidenses fueran abatidos a tiros por agentes de inmigración en Minneapolis, los demócratas insistieron en que el ICE y la Patrulla Fronteriza estuvieran sujetos a las mismas normas operativas que las fuerzas policiales de todo Estados Unidos, incluido el requisito de obtener órdenes judiciales antes de que los agentes puedan entrar en domicilios particulares.

Pero semanas de negociaciones terminaron en un punto muerto.

Desde entonces, el Senado ha aprobado una ley para financiarlas operaciones ⁠del DHS, excepto las ⁠de ICE y la Patrulla Fronteriza. Pero la medida se ha estancado en la Cámara de Representantes, donde ⁠los republicanos de línea dura han exigido financiación ⁠también para esas dos entidades.

LA SESIÓN DE VOTACIONES DURÓ CASI SEIS HORAS

El año pasado, los republicanos aprobaron una ley que proporcionaba alrededor de 130.000 millones de dólares en financiación para estas dos agencias, al margen de sus asignaciones anuales y de los 70.000 millones de dólares que ahora se están tramitando en el Congreso.

una sesión de votaciones de casi seis horas que comenzó a última hora del miércoles, con votaciones sobre una serie de enmiendas propuestas.

A ocho meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, que determinarán qué partido controla el Congreso en los últimos años de la presidencia de Donald Trump, los demócratas intentaron utilizar la maratoniana sesión de votaciones para presentar a los republicanos como desconectados de las familias estadounidenses y de los retos a los que se enfrentan debido al aumento de los precios de la gasolina y los costes sanitarios.

Los republicanos acusaron a los demócratas de querer "retirar la financiación" a operaciones cruciales de inmigración y seguridad fronteriza.

Los demócratas presentaron enmiendas para reducir los gastos sanitarios a cargo del paciente, restablecer la ayuda alimentaria para los estadounidenses con menos ingresos, evitarla cancelación de la cobertura del seguro médico, aumentar la financiación para las comidas escolares

Todas fracasaron, pero contaron con el apoyo constante de varios republicanos, entre ellos los senadores Susan Collins, de Maine, y Dan Sullivan, de Alaska, que se enfrentan a difíciles campañas de reelección en noviembre.

Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos muestra que más de la mitad de los estadounidenses son menos propensos a apoyar a candidatos que respalden el planteamiento de Trump para deportara los inmigrantes, mientras que una mayoría similar afirma que las finanzas de sus hogares se han visto afectadas por el aumento de los precios de la gasolina.

La sanidad encabeza la lista de gastos domésticos en los que los votantes creen que el Congreso debería centrarse más, según muestran los datos de la encuesta. El Senado votó 98-0 a favor de adoptar una enmienda republicana del presidente del Comité Presupuestario del Senado, Lindsey Graham, que establecería un fondo de neutralidad presupuestaria para financiar las operaciones del ICE destinadas a detener, encarcelar y acelerar la deportación de adultos condenados por violación, asesinato o abuso sexual de menores tras haber entrado ilegalmente en Estados Unidos.

Los legisladores rechazaron otras enmiendas republicanas que pedían una legislación para exigir una prueba de ciudadanía para votar y otras restricciones electorales, la prohibición de la financiación de Medicaid para cirugías de reasignación de género en menores, y recortes en la ayuda exterior y en los programas de ciencia y educación para financiar el ICE y la Patrulla Fronteriza.