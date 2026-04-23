Coinciden en recobrar la confianza en la ONU; presentan sus propuestas

NUEVA YORK.— La costarricense Rebeca Grynspan, candidata a secretaria general de la ONU, lamentó que la organización se haya vuelto “conservadora en materia de riesgos”, con dificultades para influir en los conflictos actuales.

“La paz está amenazada porque la confianza en la organización está disminuyendo y porque el tiempo se agota para recuperarla”, declaró durante una audiencia de tres horas ante los Estados miembros.

“Nos hemos convertido en una organización conservadora en materia de riesgos”, lamentó la actual secretaria general de Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo.

“Si soy elegida secretaria general, seré una pacificadora. Actuaré antes de que estallen los conflictos; seré la primera en levantar el teléfono. Iré donde se libran las guerras. Hablaré con todas las partes”, prometió.

Como mediadora, “propondré diez ideas” para resolver cada conflicto, “e incluso si fracasan, aceptaré el precio del rechazo y seguiré intentándolo”, añadió.

“La ONU sólo fracasa cuando no lo intenta”, enfatizó Grynspan, quien negoció la “Iniciativa del Mar Negro” con Moscú y Kiev en 2022 para facilitar la exportación de cereales ucranianos tras la invasión rusa.

La exvicepresidenta de Costa Rica fue la tercera candidata en responder a un largo cuestionario de Estados miembros y representantes de la sociedad civil, después de Michelle Bachelet, de Chile, y Rafael Grossi, de Argentina, que lo hicieron el martes, y antes del expresidente senegalés Macky Sall, de Senegal, quien lo hizo después.

Macky Sall dijo que su prioridad si es elegido será calmar las tensiones, reducir la fragmentación y “dar esperanza renovada a nuestra acción colectiva, como establece la Carta de Naciones Unidas”.

Manifestó que continuará los esfuerzos de reforma de la organización y del Consejo de Seguridad bajo tres ejes: racionalizar, simplificar y optimizar.

Durante su intervención hubo algunas protestas afuera de la sede de la ONU que lo acusaban de “asesinato”.

El dato

Fin de una era

· A partir del 1 de enero de 2027 habrá un nueva persona al frente en la planta 38 de la sede de la ONU: tras 10 años y dos mandatos máximos, António Guterres se retirará del cargo.

Esta previsto que a finales de julio los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU debatan sobre los candidatos y a finales de año la Asamblea General anuncie formalmente al nuevo secretario general.

El actual secretario de la ONU, el portugués António Guterres, cuyo segundo mandato finaliza el 31 de diciembre, es acusado por algunos observadores de no involucrarse directamente lo suficiente como para influir en los conflictos, desde Ucrania hasta Oriente Medio.

Con información de la Re