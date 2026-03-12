Israel bombardea instalaciones nucleares y centros de drones de Irán

El ejército israelí anunció el jueves que su Fuerza Aérea llevó a cabo un ataque contra el complejo Taleghan, ubicado en Parchin, al sureste de Teherán, señalado como una instalación utilizada por Irán para avanzar en capacidades críticas de desarrollo nuclear. Según el comunicado militar, el sitio habría sido rehabilitado recientemente tras un ataque ocurrido en octubre de 2024 y estaba vinculado al proyecto secreto “Amad”, con el que Irán habría experimentado explosivos avanzados y componentes sensibles para armas nucleares.

El Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, con sede en Washington, había advertido previamente que en Parchin se realizaban actividades militares encubiertas relacionadas con el programa nuclear iraní.

Golpe a la infraestructura de drones

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que en los últimos días han destruido más de 250 drones, lanzadores y sitios de lanzamiento pertenecientes al sistema aéreo no tripulado del régimen iraní. Durante una de las ofensivas, los militares identificaron a soldados preparando aeronaves para un ataque inmediato contra Israel y neutralizaron tanto el lanzador como al personal involucrado.

El ejército señaló que estas acciones forman parte de una operación sostenida para desmantelar la infraestructura ofensiva de Irán, reduciendo su capacidad de ataque con drones y misiles balísticos en el oeste del país.

Antecedentes de la ofensiva

El ataque se suma a otro realizado a comienzos de mes contra un sitio nuclear subterráneo en las afueras de Teherán, donde, según Israel, científicos iraníes trabajaban de manera encubierta en componentes clave para armas nucleares.

Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero una ofensiva conjunta contra Irán, con el objetivo declarado de eliminar lo que Tel Aviv describe como una “amenaza existencial” derivada del programa nuclear y de misiles balísticos de Teherán. Funcionarios israelíes han afirmado que Irán intensificó sus esfuerzos por adquirir un arma atómica tras la guerra de 12 días de junio pasado, cuando Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares, incluida una planta de enriquecimiento.

Respuesta iraní y extensión del conflicto

Irán lanzó misiles y drones contra Israel, con sirenas de alerta activadas en Jerusalén. Además, atacó embarcaciones comerciales en el golfo Pérsico, entre ellas un buque japonés cerca del estrecho de Ormuz y un carguero de bandera de las Islas Marshall en el puerto iraquí de Basra, donde murió un marinero indio.

En Baréin, tanques de combustible en Muharraq fueron alcanzados, generando incendios y afectando la infraestructura energética. Al norte de Israel, Hezbollah disparó cerca de 200 cohetes durante la noche, muchos de ellos interceptados por sistemas defensivos. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que si el gobierno libanés no detiene los ataques de Hezbollah, Israel tomará el control del territorio y expandirá sus operaciones en Líbano.