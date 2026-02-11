Secretario de Energía de Estados Unidos llega a Venezuela; busca impulsar la recuperación petrolera

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegará este miércoles a Caracas en la visita de mayor nivel diplomático estadounidense a Venezuela en casi treinta años. El viaje se produce tras la emisión de una licencia general que autoriza la exploración y producción de petróleo y gas en el país miembro de la OPEP.

Wright permanecerá en Venezuela hasta el viernes. Su agenda contempla reuniones con la presidenta encargada y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, con funcionarios del gobierno y con ejecutivos de empresas como Chevron y Repsol. También visitará Petropiar, el mayor proyecto petrolero operado por Chevron y la estatal PDVSA en la Faja del Orinoco, además de encuentros con compañías locales de bienes de consumo.

La visita se produce tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, un acuerdo de suministro de petróleo por 2,000 millones de dólares y el anuncio de un plan de reconstrucción de 100,000 millones de dólares para la industria energética venezolana promovido por el presidente Donald Trump. El escenario político sigue siendo volátil, marcado por la liberación y posterior arresto de un líder opositor esta misma semana.

Retos de la recuperación energética

Wright enfrenta la tarea de organizar la recuperación de la industria petrolera venezolana, debilitada por décadas de falta de inversión, mala gestión y sanciones. El objetivo es situar a los inversores estadounidenses en primera línea de la reconstrucción, en un momento en que Washington busca remodelar los mercados energéticos globales y presionar a Rusia.

El analista Thomas O’Donnell explicó que esta visita refleja un interés geoestratégico de largo plazo en el petróleo venezolano, dentro de la llamada “doctrina de dominio energético estadounidense”, que busca reducir la influencia rusa y china en la región y, eventualmente, tener la capacidad de sacar del mercado el petróleo ruso si fuera necesario.

Reforma petrolera en Venezuela

La Asamblea Nacional aprobó recientemente una reforma radical a la ley petrolera primaria, otorgando autonomía operativa y financiera a los productores extranjeros como primer paso para incentivar la inversión. Esta medida busca atraer capital internacional y facilitar la cooperación con empresas extranjeras en la reconstrucción del sector.

El senador demócrata John Hickenlooper, de Colorado, comparó la misión de Wright con “un salto de altura extremadamente difícil” o “una maniobra de esquí estilo libre extremadamente difícil”. Añadió que lo único que se puede hacer es esperar que tenga éxito, reflejando la complejidad del desafío que enfrenta la administración estadounidense en Venezuela.

Con información de Reuters.