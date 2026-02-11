Abuelito gana la lotería y utiliza el premio para crear una red de drogas en Reino Unido

Un hombre jubilado de 80 años, identificado como John Eric Spiby, se convirtió en millonario tras ganar la lotería en 2010. Obtuvo 2 millones 77 mil euros (aproximadamente 42 millones 370 mil pesos mexicanos) y, en lugar de disfrutar de su fortuna, destinó parte del dinero a crear una industria ilegal de fabricación y distribución de pastillas opiáceas.

Su historia se volvió viral por el contraste entre el golpe de suerte que lo convirtió en millonario y la decisión de encabezar una organización criminal que operaba en varias localidades de Reino Unido.

Investigación revela red de drogas

La policía de Greater Manchester, en coordinación con otras autoridades, desmanteló la red en mayo de 2022 tras realizar cateos en diferentes ubicaciones. En los operativos se incautaron miles de tabletas falsificadas, armas de fuego, municiones y grandes cantidades de dinero en efectivo.

Los investigadores determinaron que Spiby había creado una estructura organizada para producir y distribuir drogas, con la participación de su hijo y otros colaboradores.

El tribunal británico encontró culpable a Spiby y lo condenó a 16 años y seis meses de prisión. El juez Nicholas Clark, encargado del caso, expresó su sorpresa por la decisión del anciano de dedicar su fortuna a un negocio ilícito.

La sentencia también alcanzó a otros miembros de la red como John Colin Spiby Jr. (hijo del líder): 9 años de prisión; Lee Drury: 9 años y 9 meses de prisión; Callum Dorian: señalado como uno de los estrategas de la organización.

Según la policía local, los implicados fueron descritos como sujetos “sin consideración humana ni respeto por la seguridad pública”. El caso de Spiby generó gran impacto mediático en Reino Unido, al tratarse de un hombre mayor que, pese a contar con una fortuna legítima, optó por encabezar una red criminal.

Así operaba la red

Las investigaciones revelaron que la organización utilizaba varias ubicaciones clave para la producción de pastillas falsificadas, que luego eran distribuidas en el mercado ilegal. El negocio le generó millones de euros adicionales, hasta que fue desmantelado por las autoridades.